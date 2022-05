O luxo é uma "emoção" onde o online é um parceiro

A Loja das Meias saiu da Rua Castilho onde esteve 44 anos e foi para a Avenida da Liberdade.. © D.R.

"O luxo é sempre que a emoção ultrapassa a razão, quem trabalha luxo está a trabalhar emoções". Esta afirmação, dita sem sombra de dúvidas, é de Pedro Costa, diretor geral da Loja das Meias.

Para o responsável pela marca portuguesa de retalho, o cliente precisa de experiências - o cheiro, o atendimento personalizado, a diferenciação, a distinção, a experimentação do artigo.... Além de que o desafio de uma insígnia premium é conseguir responder de uma forma diferenciada a cada um dos consumidores.

Tudo isto não invalida que a Loja das Meias tenha apostado num canal próprio de vendas online e marque presença no Farfetch.

"O online é um parceiro, não é um concorrente, mas há muitos valores que são difíceis de transmitir num ecrã", sublinhou Pedro Costa esta quarta-feira na sua intervenção no painel "Evolução do luxo no retalho e expectativas futuras", que integrou o ​​​​​​​I Fórum Imobiliário, uma iniciativa promovida no Porto pela Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII) e pela Associação Portuguesa dos Centros Comerciais (APCC).

Já Helder Dias, vice-presidente de engenharia da Farfetch, lembrou que a crise pandémica confirmou "a visão do negócio" da empresa, assente no digital. "O que aconteceu na crise foi uma aceleração, as lojas que estavam fechadas vendiam no online" e isso foi "uma botija de oxigénio" para o retalho. Apesar disso, este responsável reconhece a importância do espaço real na atividade e, por isso, adiantou, a empresa "tem planos para aumentar a sua presença física".

Uma revolução

Entre o físico e o online, o mundo do retalho está cheio de desafios. Para Carlos Ferreirinha, presidente MCF Consultoria, outro dos oradores do painel, vem aí uma grande revolução, com uma nova geração modulada e criada no digital. "As marcas precisam de se manter rápidas, dinâmicas, terem agilidade e velocidade, pois há uma geração que está a ser educada pela velocidade e esse é um grande desafio", frisou.

Por sua vez, Helder Dias questionou como é que o negócio do retalho vai responder às necessidades de alguém que esteja no metaverso. "Estamos a falar de um produto digital, não é físico", frisou. E a Farfetch "está focada em chegar a estes mundos".

Para Carlos Ferreirinha, há necessidade de repensar modelos de negócio. "As lojas têm de se reinventar, caso contrário passam a ser centros de distribuição". Na sua opinião, o retalho tem que ser também entretenimento.