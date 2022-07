O negócio dos espumantes é a nova aposta da Symington, com o Vértice

© Direitos Reservados

A Symington Family Estates Vinhos anunciou a compra de 50% do capital da Caves Transmontanas, produtora do espumante Vértice, que marca a entrada do grupo duriense no negócio dos espumantes. Em comunicado, o grupo fala num "feliz encontro de vontades", entre a Symington, o grupo TMG e Michael de Mello, que deu origem a uma oportunidade de investimento na detentora "de uma das mais prestigiadas marcas portuguesas, a Vértice, e produtora de muitos famosos espumantes".

Produtores de vinho do Porto desde 1882, os Symington são detentores da Graham's, Cockburn's, Dow's e Warre's, e os maiores proprietários de quintas no Douro - 26 propriedades, com 2.420 hectares de área total e 1.114 hectares de vinha - onde produz marcas como Quinta do Vesúvio, Quinta do Ataíde, Altano e Prats & Symington (Chryseia). A mais recente aposta havia sido a compra da Quinta da Fonte Souto, no Alto Alentejo.

O grupo, liderado por Rupert Symington, entra agora nos espumantes portugueses, negócio em que, "desde há muito tempo, vinha considerando a possibilidade de investir", dado o seu "elevado potencial de valorização e de ganho reputacional".

O valor do negócio não foi avançado, sendo que a aquisição será feita mediante um aumento de capital da Caves Transmontanas, aumento esse que "permitirá criar o suporte financeiro necessário" para promover a expansão do negócio e o investimento em ativos "que lhe permitam continuar a trilhar um caminho de excelência", pode ler-se no comunicado. Haverá um novo conselho de gerência, que incluirá Celso Pereira, enólogo e um dos responsáveis pela produção do Vértice, que "assegurará a continuidade da gestão independente deste negócio.