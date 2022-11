"Quase todos os bens da vida real podem ser transformados numa moeda simbólica"

Diego Garcia Puado, Partner EY Wavespace Madrid e GTM & Cloud /DET Leader © Carlos Pimentel /Global Imagens

Bitcoin não é o mesmo que blockchain. Foi desta forma que Diego Garcia Puado, Partner EY Wavespace Madrid e GTM & Cloud /DET Leader iniciou esta quinta-feira a sua apresentação, sobre as tendências (tecnológicas) que irão afetar a banca, durante a Money Cofenrence, organizada pelo Dinheiro Vivo, DN e TSF. O executivo afirmou mesmo que os bens digitais não são apenas moedas criptográficas: "quase todos os bens da vida real podem ser simbólicos e transformados numa moeda simbólica". Na verdade, falar de bens digitais é falar de criptomoedas sejam elas moeda nativa - por exemplo a bitcoin - ou tokens fungible; mas também moedas estáveis (stablecoins em inglês), ativos tokenizados; ou CBDCs.

Sendo que 2021 e 2022 são, claramente os anos dos bens digitais. Um crescimento significativo do valor dos ativos conduziu a rendimentos mais elevados (e taxas), estimulou a atenção global dos investidores, dos meios de comunicação social e dos reguladores, atraiu um talento significativo para o desenvolvimento do ecossistema e assistiu à tão esperada chegada do capital institucional, explicou Diego Garcia Puado.

O executivo acrescentou que a análise do cenário e da situação identificou as tecnologias mais relevantes para o futuro através da digitalização do mercado. "Fá-lo através do agrupamento de empresas fundadas e investidas no último ano pelo seu principal foco tecnológico, atuando como proxy para as tecnologias em que o mercado está a apostar", acrescentou. Um exemplo? Desde janeiro de 2021 foram criadas 1.060 empresas na área do blockchain. Para o executivo da EY a explicação para esta "explosão" do blockchain pode ser, em grande medida, atribuída a casos de utilização generalizada em pagamentos, NFT, cibersegurança, entre outros. já a explosão das moedas criptográficas durante grande parte de 2020 e 2021 viu várias empresas fundadas para oferecer moedas, infraestruturas ou apoio.

Quer isto dizer que devemos ter medo do blockchain? A resposta de Diego Garcia Puado é "sim, muito". Sendo que, no caso da banca, esta é influenciada por três forças poderosas: a regulamentação, a competição e os clientes. No caso da competição, por exemplo, o executivo questiona. As entidades incumbentes ou as crypto startups transformar-se-ão em bancos?

Por outro lado, a banca tem de saber lidar com os novos comportamentos dos consumidores. As novas gerações, por exemplo, preferem ter uma wallter a uma conta bancária. Sem esquecer que hoje a questão da propriedade já não tem o mesmo peso de há uns anos, o que tem influência nos pedidos de crédito.

Ainda no que concerne às tendências Diego Garcia Puado considera que a DeFi exercerá pressão sobre os sistemas financeiros tradicionais. Mas não só. A Tokenização dos activos irá revolucionar o modo de funcionamento dos mercados de capitais, nomeadamente através da redução massiva dos custos operacionais, e da criação de novas formas de liquidez e programabilidade. A par disso a cadeia de bloqueio público tornar-se-á a camada de transações e liquidação do valor de câmbio a nível mundial. Por outro lado, as moedas estáveis, as moedas digitais do banco central (CBDC) e o fiat tradicional irão coexistir num mundo completamente novo.