"O Porto nunca será um segundo hub", afirma líder da TAP

A presidente da Comissão Executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, durante uma audição na Assembleia Legislativa Regional da Madeira. © HOMEM DE GOUVEIA/LUSA

Dinheiro Vivo 24 Dezembro, 2021 • 08:02

A TAP valoriza a operação no aeroporto do Porto mas há grandes restrições ao lançamento de novas rotas. O aviso foi deixado pela presidente executiva da companhia aérea, Christine Ourmières-Widener, que pretende iniciar as renegociações para o acordo coletivo de trabalho no início do próximo ano.

"Temos vários destinos a partir do Porto, e estamos a explorar várias oportunidades, mas o Porto nunca será um segundo hub. Estamos restringidos no crescimento devido ao plano de reestruturação, pelo que temos de ter cuidado para não diluir ou correr riscos naquele que é o nosso principal ativo [aeroporto de Lisboa] e estratégia central da empresa para aumentar a operação numa outra localização", refere a executiva em entrevista publicada nesta sexta-feira pelo jornal ​​​​​​​Público.

A líder lembra que a companhia opera rotas diretas de longo curso do aeroporto Francisco Sá Carneiro para destinos como São Paulo, Rio de Janeiro e Nova Iorque.

Sobre as relações com os funcionários da TAP, Ourmières-Widener adianta que a renegociação dos contratos coletivos de trabalho vai iniciar-se no início de 2022. Mas adianta desde já que não será possível ter salários e condições como os aplicados antes da chegada da covid-19.

"A ideia é encontrar um equilíbrio que permita a sustentabilidade da empresa para lá do plano de recuperação. Isso é muito mais complexo do que os acordos de emergência, tem que se ter em conta as expectativas da empresa e as dos trabalhadores", conclui.