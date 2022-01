"O próximo governo tem de dar prioridade a tornar Portugal competitivo"

Armindo Monteiro, vice-presidente da CIP © Tony Dias/Global Imagens

"Portugal não é competitivo fiscalmente, nem nos custos do trabalho, nem nos de contexto, nem no preço da energia. O país não é competitivo" e isso é altamente preocupante, reconhece Armindo Monteiro, vice-presidente da CIP. Em resposta ao Dinheiro Vivo, no final de uma conferência em que a confederação dos empresários portugueses revelou a resistência do tecido empresarial a esta crise e as perspetivas de futuro, Armindo Monteiro destacou mesmo importância do resultado das eleições do próximo dia 30 e o alinhamento económico que o próximo governo fará.

"Fala-se muito em distribuir e pouco em criar riqueza", lamentou o empresário, revelando esperanças de que as legislativas alterem o foco que tem sido seguido até agora, dando mais atenção às empresas - criadoras de emprego e de riqueza - e garantindo-lhes condições para "pelo menos competir em igualdade de circunstâncias com os restantes países".

Armindo Monteiro reconheceu que há já algum otimismo quanto à recuperação do país, mas notou que há ainda trabalho a fazer para libertar as empresas de novas amarras que a impedem de potenciar a sua capacidade, nomeadamente na questão do teletrabalho. Ainda assim, há confiança numa recuperação económica que "está a fazer-se em K", mas que permite já ter algumas perspetivas de futuro.

Nesse sentido, a maioria das empresas confirma que vai manter os níveis de emprego ou mesmo contratar. Assim haja recursos humanos que permitam preencher as necessidades do tecido empresarial. "Não há dúvida de que vivemos uma crise de talento, é o nosso principal problema. E não se trata de uma questão de pagar melhores salários. Não há pessoas para contratar - é um problema generalizado na Europa", assume Armindo Monteiro, em resposta ao Dinheiro Vivo. E que afeta "o potencial de crescimento das empresas e do país".