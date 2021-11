O que diz a foto no CV sobre si

Ter uma foto no CV pode ajudá-lo a captar a atenção dos recrutadores, mas apenas se for uma boa imagem © Pixabay

Ter um currículo é essencial para quando se quer candidatar a uma oportunidade de emprego. O CV é um documento onde se apresenta e descreve as suas competências e formação a um potencial empregador. Por isso é muito importante que se destaque e desperte a atenção de quem o vai ler.

Existe uma série de informações que não devem faltar no seu currículo, como por exemplo, as suas competências e experiências profissionais. Mas também a sua fotografia deve ser imprescindível neste documento. Como se costuma dizer: "Uma imagem vale mais do que mil palavras". Por isso, tenha em mente que a fotografia que incluir no seu CV pode mesmo ditar se é ou não o candidato selecionado.

Ter uma foto no CV pode ajudá-lo a captar a atenção dos recrutadores, mas apenas se for boa. Assim, deve optar por uma fotografia que transmita seriedade e profissionalismo. Pode até escolher uma imagem que se adapte com a empresa ou função a que se candidata.

Neste artigo, vamos analisar as mensagens que diferentes tipos de fotografias nos currículos podem transmitir aos recrutadores.

Foto no CV tipo passe

Este é o formato mais utilizado nos currículos. Com a postura e a indumentária adequadas, este tipo de fotografias costuma revelar uma postura profissional e transmite segurança e confiança.

Regra geral, estas fotos são tiradas num fundo branco ou neutro e devem captar apenas a imagem da cabeça aos ombros.

Fotografia em modo selfie

Escolher uma selfie para dar rosto ao seu CV transmite uma mensagem de descontração excessiva e falta de profissionalismo. Não se esqueça que está a escolher uma foto para o seu CV. Guarde as selfies para as suas redes sociais.

Fotografia de corpo inteiro

As fotografias de corpo inteiro justificam-se neste contexto no caso de a oportunidade a que se está a candidatar ser em áreas como moda, dança ou cinema. Isto é, funções onde a imagem é uma ferramenta de trabalho.

Fora isso, utilizar uma fotografia de corpo inteira no currículo pode passar a ideia de que se preocupa demais com a sua imagem. Este fator pode afastar os recrutadores.

Fotografia de férias ou ambiente de festa

Assim como acontece com as selfies, usar fotografias em momentos de férias ou ambiente de festa demonstra falta de profissionalismo. Normalmente, nestes contextos, é normal vestir peças mais descontraídas e desajustadas àquilo que se pretende que seja aceitável em ambiente laboral.

É certo e sabido que se quer passar uma imagem cuidada e profissional deve escolher uma roupa adequada.

Fotografia com pouca qualidade

As fotos tiradas com o telemóvel ou webcam do computador, com má iluminação ou desfocadas transmitem falta de empenho. Podem levar o recrutador a pensar que não está assim tão interessado na vaga a que se está a candidatar.

Não se esqueça que a fotografia que incluir no seu CV vai ser usada no primeiro contacto com os seus recrutadores e potenciais empregadores. Por isso é importante apostar numa imagem com qualidade. Pode sempre pedir ajuda a um familiar ou amigo ou, se necessário, recorrer aos serviços de um profissional.

Fotografia desatualizada

Optar por utilizar uma fotografia antiga no seu currículo pode significar que não atualiza o seu CV há muito tempo, podendo passar uma ideia de desinteresse e falta de esforço. Assim como se atualizar e adaptar o CV ao longo dos tempos e consoante as oportunidades a que se candidata, o mesmo se aplica à fotografia.

Uma fotografia desatualizada pode ainda dar a entender que não se sente bem com a sua imagem atual.

A ideia de ter uma foto no seu CV também é permitir que os seus recrutadores o identifiquem, portanto, assegure-se de que escolhe uma imagem atual.

