O que mais viram os portugueses na TV o ano passado?

Futebol, futebol, futebol e mais futebol foi o que mais viram os portugueses na televisão generalista o ano passado. O encontro da Liga das Nações entre Portugal e Holanda concentrou a atenção dos portugueses em 2019: o pós jogo foi o programa mais visto, com uma audiência média de 2,699 milhões de telespectadores, com a Final entre as duas seleções a ser seguida por uma audiência média de 2,669 milhões.

O encontro e pós jogo foram transmitidos pela RTP1, tendo o canal público colocado nove programas no TOP 15 dos programas mais vistos o ano passado, segundo os dados de audiências da GFK, trabalhados pela agência de meios Universal McCann, do grupo IPG/Mediabrands. Todos transmissões de jogos de futebol, formatos que ocupam as quatro primeiras posições do ranking.

A TVI consegue colocar um formato na quinta posição do ranking, com a transmissão, a 26 de janeiro, FC Porto x Sporting, a final da Taça da Liga Allianz Cup, encontro que foi acompanhado por 2,163 milhões de telespectadores, uma audiência média de 22,3%, tendo garantido durante a sua transmissão um share de 47,9% para a estação de Queluz. Jogo que terá ajudado a segurar a liderança das audiências em janeiro à televisão do grupo Media Capital, liderança que perderam para a SIC no mês seguinte.

A estação só volta a colocar em outubro um formato entre no TOP 15 dos mais vistos do ano, com a transmissão do Benfica x Lyon, jogo da Liga dos Campeões que obteve uma audiência média de 2,137 milhões (22,6%) e um share de 44,4%.

Líder de audiências o ano passado, a SIC coloca na 9ª posição o Benfica x E. Frankfurt, jogo da Liga Europa que gerou uma audiência média 2,134 milhões de telespectadores (22%) e um share de 48,6%.

É na 12ª posição do ranking que surge o primeiro formato não desportivo. A reportagem A Rede, transmitida no Jornal da Noite no final de janeiro, foi seguido por uma média de 1,715 milhões de telespectadores (17,7%), garantido à SIC um share de 35,4%.

Cabe à estação de Paço de Arcos os dois outros formatos não futebolísticos que fecham o TOP 15 dos mais vistos: o episódio transmitido a 19 de novembro da novela Nazaré foi vista em média por 1,536 milhões de indivíduos (16,2%), obtendo um share de 34,3% para a SIC, posicionando-a como o 14º programa mais visto do ano; o TOP 15 fecha com a transmissão de Golpe de Sorte II a 9 de setembro. O episódio da mini-série foi visto por uma média de 1,506 milhões de pessoas (15,9%), obtendo 35,5% de share.

Novelas e reality shows dominam o ranking

Se isolarmos os formatos de futebol, os portugueses dividiram as suas atenções pelas novelas e por vários formatos de reality shows como Quem quer Namorar com o Agricultor? (SIC), Casados à Primeira Vista II (SIC) ou Pesadelo na Cozinha (TVI).

O Programa da Cristina – Especial está entre os mais vistos do ano. O formato apresentado por Cristina Ferreira, uma das contratações do grupo Impresa vinda da então líder TVI, foi acompanhado por 1,272 milhões de telespectadores (13,4%).

No top dos mais vistos está ainda Gente que não Sabe Estar, transmitido nos Jornal das 8 na TVI. O formato humorístico, apresentado por Ricardo Araújo Pereira, foi visto em média por 1,428 milhões de telespectadores (15,3%). O humorista é a mais recente contratação da SIC.