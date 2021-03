CEO da Taylor's: "O turismo foi um desastre em 2020, não há palavras"

Em ano de pandemia, grupo The Fladgate Partnership, que tem a Taylor's e o hotel The Yeatman, registou perdas globais de 73% no turismo, mas de apenas 4% no vinho do Porto. O negócio das rabelas, os barcos que ligam o cais da Ribeira ao cais de Gaia, foi dos mais afetados © Pedro Granadeiro / Global Imagen

A The Fladgate Partnership, empresa que detém a tricentenária marca de vinho do Porto Taylor"s, bem como os hotéis The Yeatman, Infante de Sagres e The Vintage House, fechou o ano de 2020 com um volume de negócios consolidado de 90 milhões de euros, menos 35 milhões do que no ano anterior, e prejuízos, antes de impostos, de seis milhões. "O turismo foi um desastre, não há muitas palavras mais a dizer", admite Adrian Bridge, que se mostra, no entanto, confiante face a 2021. "Olhamos para o futuro de forma positiva, mas com a consciência de que não controlamos todas as variáveis", frisa.

O negócio do vinho do Porto caiu apenas 4% face ao período homólogo, mas as perdas no turismo foram "brutais": uma quebra de 73% em termos globais, que escondem realidades distintas consoante os produtos do grupo. O Hotel Infante de Sagres, na Baixa do Porto, "o mais dependente dos turistas", foi o mais duramente atingido, com uma quebra homóloga de 88%; o Vintage House, no Douro, foi "o que se portou melhor", com perdas de 55%.

"Se há coisa positiva de todo este processo foi que os portugueses redescobriram o seu país", diz Adrian Bridge, embora admita que o "consumo de um turista americano de férias não é o mesmo que o de um português num fim de semana prolongado", mas os custos de manter o hotel a funcionar são os mesmos. O Douro River Táxi, o negócio de transporte do grupo entre a ribeira de Gaia e do Porto, vocacionado essencialmente para o turismo, teve uma quebra de 92%.

"O único elemento positivo é que aproveitámos estes meses em que estivemos fechados para fazer investimentos de manutenção e os hotéis do grupo estão ao melhor nível de sempre. Estamos prontos para começar a receber clientes, até porque os colegas em lay-off querem poder regressar ao trabalho", refere o responsável. O grupo tem ainda 600 pessoas em lay-off, mas espera poder, a partir de 5 de abril, abrir as esplanadas e os museus, embora ainda muito centrados no mercado doméstico.

O World of Wine (WoW) contribuiu com "pouco mais" de um milhão de euros de faturação, um valor insuficiente para cobrir os custos de funcionamento de um megaempreendimento com seis museus temáticos, nove restaurantes, bares e cafés, uma escola de vinhos e lojas diversas. Um investimento total de 105 milhões de euros, desenhado para receber mais de um milhão de visitantes ao ano, e não os 150 mil que teve no meio ano em que funcionou, e faturar meio milhão de euros por semana (ver entrevista).

Para 2021, o objetivo é regressar aos valores de 2019, atingindo os 125 milhões de euros de vendas, embora com menor rentabilidade, dado que os custos são mais elevados, sobretudo com o World of Wine, que levou à contratação de 300 pessoas.

As perspetivas são de crescimento nos negócios do vinho do Porto (onde detém a Croft e a Fonseca, além da Taylor"s) e da distribuição, até porque a Heritage Wines assinou um contrato com a Fundação Eugénio de Almeida, para a distribuição em território nacional do mítico Pêra-Manca, bem como do Cartuxa e Tapada do Chaves. "Tudo dependerá da abertura dos restaurantes, mas se for em abril, acreditamos que o segmento da distribuição poderá ter um incremento de 75% face ao ano passado", diz Adrian Bridge.

Mais difícil são as perspetivas da hotelaria, com o grupo a apontar para vendas ainda 45% abaixo do nível de 2019. Quanto ao WoW, a expectativa é de que, na segunda metade do ano, possa funcionar em pleno, assegurando uma faturação de nove ou dez milhões de euros. "Vamos voltar a trabalhar, mas provavelmente ainda muito centrados no mercado nacional. O que implica que não teremos vendas suficientes para cobrir os custos do WoW. É o que é, aquele é um projeto excelente, mas está muito construído para visitantes em volume. Está muito dependente de ligações aéreas e, claro, do evoluir da vacinação que permita o retomar da normalidade nas viagens e férias", diz o gestor.

Mas, apesar do contexto difícil, o investimento no grupo não parou. Além da parte do turismo, a TFP investiu ainda cerca de cinco milhões de euros no Douro, entre novas plantações, a instalação de lagares mecanizados na Quinta de Vargelas, onde tradicionalmente é feita a pisa a pé, o que, em 2020, não aconteceu dada a pandemia e a compra de duas novas quintas, em Vale de Mendiz. No total, o grupo tem já 12 propriedades no Douro, com uma área total de vinha que ascende a 750 hectares. "Precisamos de mais produção para dar resposta ao crescimento das vendas nas categorias especiais e a verdade é que o Douro atravessa uma tempestade perfeita. Há uma mudança geracional que faz com que haja propriedades à venda, por outro lado, os custos com o pessoal aumentaram substancialmente. Precisamos de pensar em formas de mecanizar as nossas quintas", explica Adrian Bridge.

Uma estratégia de investimento que não esperam repetir, pelo menos, em 2021. "Todos os anos compramos alguns terrenos adjacentes às nossas propriedades, mas são compras pequenas. Este ano, provavelmente não chegará, sequer, a um milhão de euros", explica o responsável, que se mantém atento. "Se aparecer uma boa oportunidade, claro que a analisaremos", diz.