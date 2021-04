"O vírus não distingue fronteiras, a lógica seria que Portugal e Espanha tivessem as mesmas regras"

Presidente da Mercadona, Juan Roig © Ivo Pereira/Global Imagens

"Não sei com que parte de Espanha quer que comente. Temos 17 regiões autónomas e teria que comparar com cada uma. O vírus não distingue fronteiras, a lógica seria que Portugal e Espanha, bem como França e Itália, tivessem as mesmas regras. Mas é difícil. É um grande problema e cabe a cada um decidir", reagiu Juan Roig, CEO da Mercadona, quando instado a comentar as decisões do Governo português relativamente aos rácios de lotação por loja e horários de funcionamento por causa da pandemia, num encontro digital com a imprensa, depois da apresentação de resultados de 2020.

Em Portugal, desde o início da pandemia que o Governo tem mantido o rácio de lotação em loja, nas cinco pessoas por cada 100 metros quadrados, tendo ao longo do ano passado vindo a alterar os horários de funcionamento do setor com a evolução da pandemia.

O setor, através da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), tem vindo a pedir o aumento do rácio de pessoas em loja, procurando com isso evitar ajuntamentos de pessoas à porta das lojas.

186 milhões de vendas em Portugal

No primeiro ano completo de funcionamento da cadeia espanhola em Portugal, a Mercadona gerou vendas de 186 milhões.

"Estamos muito satisfeitos com as vendas em Portugal", afirma Juan Roig. "As vendas por loja em Portugal são superiores do que em Espanha. Mais 10% do que em Espanha, o que para nós é um orgulho", adiantou o CEO da cadeia de retalho alimentar.

"Compramos 369 milhões de euros em Portugal, o dobro das vendas", destaca o CEO da Mercadona. Deste montante cerca de 80% seguiu para Espanha.

O ano passado a Mercadona criou 5 mil postos de trabalho, elevando para 95 mil o número de colaboradores. Destes 800 foram criados em Portugal, o primeiro mercado de internacionalização da cadeia onde já emprega 1700 colaboradores. Este ano contam criar mais de 1.600 postos de trabalho, 500 em Portugal.