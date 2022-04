Marcelo Rebelo de Sousa condecorou Salvador Guedes, ex-presidente da Sogrape, que sofria de esclerose lateral amiotrófica, durante a inauguração da nova delegação da APELA-Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica no Porto © ESTELA SILVA/LUSA

Morreu Salvador Guedes, ex-presidente executivo da Sogrape Vinhos. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamenta no site oficial da Presidência, numa nota publicada esta sexta-feira, "a partida precoce de Salvador Guedes e apresenta à família as suas mais sentidas condolências".

"Salvador da Cunha Guedes dedicou a sua vida a causas, numa primeira etapa empresarial à causa familiar do vinho, presidindo e desenvolvendo a Sogrape, e numa segunda etapa, à causa da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), fundando a Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica", acrescenta Marcelo Rebelo de Sousa.

A 3 de outubro de 2016, o Presidente da República condecorou o ex-presidente executivo da Sogrape, a quem a doença havia sido diagnosticada há cerca de três anos, com o grau de comendador da Ordem do Mérito, afirmando na ocasião que "Salvador Guedes foi sempre e continua a ser denodadamente um combatente solidário, empenhado em criar pontos de encontro, estruturas de convergência, traços de comunhão de vida com aqueles companheiros de jornada. Sempre chamando tantos outros para a faina comum", recorda o site da Presidência.

Salvador da Cunha Guedes foi o primeiro elemento da terceira geração da família Guedes a assumir a liderança da Sogrape, onde trabalhou durante quase 40 anos, mesmo depois de diagnosticado com ELA. Foi CEO entre 2000 e 2015, cargo assumido posteriormente pelo seu irmão, Fernando da Cunha Guedes. A internacionalização daquela que é hoje a maior produtora de vinho nacional é, garantidamente, a sua maior obra, já que foi sob a sua liderança que a Sogrape se tornou verdadeiramente global, com 1.600 hectares de vinha em 12 regiões vitivinícolas, de Portugal e Espanha à Argentina, Chile e Nova Zelândia.

A primeira aquisição internacional que promoveu foi, em 1997, a Finca Flichman, em Mendoza (Argentina). Em 2000, a Sogrape comprou a Evaton Inc, uma empresa de distribuição baseada nos EUA, e em 2007 e 2008 adquiriu a empresa neozelandesa Framinghan e a quinta chilena Chateau de los Boldos. Em 2010 complementou o negócio na Argentina com uma adega. Conta ainda com subsidiárias de distribuição em Angola, Espanha, Hong Kong e Reino Unido, além da já referida nos EUA. Em 20212 comprou a espanhola Bodegas LAN, da Rioja.

"Com os projectos de internacionalização, a Sogrape iniciou uma nova fase da sua vida, um desafio às suas capacidades de gestão, de adaptação a novas culturas e realidades e de controle de processos à distância", afirmou na altura Salvador Guedes Cunha.

(Em atualização)