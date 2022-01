Ocean Winds da EDP Renováveis e da Engie ganha projeto eólico na Escócia

© D.R

A joint venture da EDP Renováveis e da Engie ganhou os direitos exclusivos para desenvolver um projeto eólico offshore de cerca de 1 gigawatt (GW), no parque eólico offshore Caledonia, na Escócia, foi esta segunda-feira anunciado. A Ocean Winds vai desenvolver o projeto no bloco NE4 do referido parque, comissionado até ao final da década.

Num comunicado enviado à redação, a EDP dá conta que foram atribuídos 440 quilómetros quadrados de área marítima à Ocean Winds, localizados junto aos projetos offshore que a empresa nacional já detém de Moray East e Moray West, com 950 megawatt (MW) e cerca de 900 MW, respetivamente. A área a desenvolver pela joint venture da EDP Renováveis e da Engie vai "aproveitar a experiência acumulada e sinergias no desenvolvimento, construção e operação deste novo projeto".

A joint venture está a considerar a utilização de parte da produção para a componente de hidrogénio renovável.

Com esta operação, que também já foi comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a "EDP Renováveis aumenta as suas opções de crescimento no eólico offshore num mercado atrativo, aumentando e diversificando assim as opções de crescimento rentável a longo prazo da companhia, mantendo ao mesmo tempo, um perfil de risco equilibrado".

Para o CEO da EDP e da EDP Renováveis, Miguel Stilwell d'Andrade, o projeto ganho "consolida" a posição da EDP Renováveis no Reino Unido, onde a empresa já desenvolver os projetos de Moray East e Moray West. "A nossa presença há mais dez anos nesta zona posiciona-a como um mercado estratégico para o grupo e continuamos firmemente empenhados em cumprir o nosso plano de investimentos para impulsionar a transição energética", afirma o gestor.

O Reino Unido está entre os maiores mercados eólicos offshore a nível mundial, tendo recentemente aumentado a sua meta de capacidade offshore instalada para 40 GW até 2030. Por isso, mais este projeto, argumenta a EDP Renováveis, afirma a Ocean Winds "líder do mercado offshore escocês", uma vez que contribui já "com 2,9 GW para o objetivo do Reino Unido".