Odemira. AHRESP pede apoios para empresas turísticas em cerca sanitária

A AHRESP quer que o Governo conceda apoios até 50% das quebras de faturação às empresas de alojamento turístico e restauração que operem em zonas de cerca sanitária enquanto durar a limitação da atividade. AHRESP pretende para as empresas nas freguesias de Odemira, sob cerca sanitária, o mesmo apoio apoio concedido nos Açores.

"A AHRESP solicita ao Governo que discrimine positivamente estas situações e que conceda às empresas do alojamento turístico, mas também da restauração e bebidas, afetadas por esta ou por qualquer outra cerca sanitária, apoios de montante até 50% das quebras de faturação face ao período homólogo de 2019 e enquanto durar a limitação à atividade, à semelhança do que aconteceu, por exemplo, na Região Autónoma dos Açores", diz a associação em comunicado.

A AHRESP justifica o pedido de apoio lembrando que "apesar da reversão de parte das regras" da cerca sanitária que afeta as freguesias de São Teotónio e Longueira/Almograve, do concelho de Odemira, que permitiu, por exemplo, "a manutenção da atividade do Alojamento Turístico desde que garantido por funcionários que habitam dentro dos limites das freguesias assinaladas e para hóspedes presentes à data de 3 de maio", essa decisão "não impediu cancelamentos de estadias de hóspedes já ali alojados e de hóspedes que tinham reservas confirmadas no curto prazo".