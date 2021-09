OE2022: Associação defende aumento para 6.000 euros do incentivo para carros elétricos

Carregador de carro elétrico (Imagem de arquivo)

A Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos (UVE) defende o aumento da dotação do incentivo à compra de automóveis ligeiros de passageiros 100% elétricos, de 3.000 para 6.000 euros, igualando o valor médio da União Europeia.

Em comunicado, a UVE deu conta de várias propostas de medidas a serem adotadas no Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), no que se refere à Mobilidade Elétrica, à eletrificação dos transportes e à mobilidade dos cidadãos, como o "aumento do incentivo à aquisição de automóveis ligeiros de passageiros de 3.000 euros para 6.000 euros, igualando o valor médio do incentivo na União Europeia".

Adicionalmente, a associação propõe um "incentivo à aquisição de ciclomotores, motociclos e quadriciclos elétricos, no valor de 50% do PVP [preço de venda ao público], até um máximo de 2.000 euros, criando assim uma categoria autónoma", bem como a "criação de um incentivo ao abate de um veículo com motor de combustão interna, variável segundo a idade do mesmo, que acumule com o Incentivo à aquisição de um veículo 100% elétrico".

No que diz respeito aos transportes públicos de passageiros, a UVE defende a expansão das redes de Metropolitano e de Metro Ligeiro de superfície, nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, a eletrificação progressiva dos transportes públicos coletivos rodoviários e a aquisição de barcos 100% elétricos para a Transtejo.

Entre várias outras medidas propostas, estão também o reforço da rede pública de carregamento de veículos elétricos em todo o território nacional e a criação de um incentivo para a instalação de carregadores de veículos elétricos a nível particular ou de condomínio, com uma comparticipação de 50% do valor do equipamento com um limite máximo a estabelecer.

Por fim, a UVE defende ainda a "discriminação positiva dos veículos elétricos na utilização dos sistemas automáticos de portagens nas autoestradas" e o "aumento da verba global -- atualmente 4.500.000 euros -- alocada para os incentivos à aquisição de um veículo elétrico (Incentivo à Introdução no Consumo de Veículos de Zero Emissões) para poder satisfazer todas as necessidades inerentes à aceleração da eletrificação do setor dos transportes rodoviários".

"As metas estabelecidas pela União Europeia para 2035, impõem a Portugal a adoção de um Orçamento do Estado mais positivo para a Mobilidade Elétrica, mais ambicioso no que diz respeito aos veículos 100% elétricos, fundamentais para este processo de eletrificação dos transportes, públicos e privados, coletivos e particulares, num momento em que todos somos chamados a contribuir para a eletrificação da nossa mobilidade, para a descarbonização da nossa economia e para um combate urgente e eficaz às alterações climáticas", apontou a associação.