OE2022. Contribuição sobre embalagens de uso único para take away avança mesmo em 2022

Restaurantes. © Pedro Granadeiro/Global Imagens

A contribuição sobre as embalagens de utilização única em refeições prontas de utilização única em refeições prontas vai mesmo avançar em 2022 e deverá dar aos cofres públicos uma receita de 10 milhões de euros. A medida foi aprovada no ano passado, no âmbito de uma proposta do PAN, para entrar em vigor a 1 de janeiro de 2022, tendo sido previsto, na altura, que fosse aplicada uma taxa de 30 cêntimos por embalagem.

Segundo o quadro de políticas invariantes, presente na proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, o encaixe com esta medida será na casa dos 10 milhões de euros.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apresentou 22 medidas para o Orçamento do Estado para 2022. Uma das medidas era precisamente a prorrogação da entrada em vigor da contribuição sobre as embalagens de plástico ou alumínio de utilização única em refeições prontas. Contudo, e de acordo com a proposta que chegou nesta segunda-feira ao Parlamento, a contribuição vai mesmo avançar.