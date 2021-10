OE2022: Governo admite rever regime fiscal das stock options para startups

Passar de funcionária a líder de uma empresa é o que estas bolsas oferecem a mais de 100 mulheres. © WOCinTech / Creative Commons

O governo admite rever no próximo ano o regime fiscal das stock options para startups tecnológicas, de forma a tornar o ambiente fiscal mais atrativo para estas empresas. "Revisão do regime fiscal das stock options para as startups tecnológicas. Para reforçar a atratividade global do regime fiscal dirigido às startups tecnológicas, o Governo fica autorizado a consagrar um regime fiscal próprio para esta realidade, alinhado com as melhores práticas europeias", pode ler-se na proposta de Orçamento do Estado para 2022, entregue no Parlamento nesta segunda-feira, 11 de outubro.

O documento entregue pelo ministro das Finanças, João Leão, no Parlamento e que vai ainda ser debatido e votado na generalidade e especialidade, tem um capítulo dedicado à transição digital das empresas. "A capacidade das empresas nacionais para digitalizarem a sua capacidade produtiva, os seus processos, serviços e produtos, e para transformarem as suas propostas de valor e os seus modelos de negócio, será fundamental não só na resposta à crise COVID-19, mas também na competitividade futura da economia", refere. Neste sentido, o governo continua a apostar em medidas de apoio ao empreendedorismo. Assim, e em termos de investimento, encontram-se previstos alguns compromissos.

A Academia Portugal Digital / Emprego + Digital, que terá cerca de 12 milhões de euros em 2022, é um programa de certificação de competências digitais em larga escala. A criação de uma rede nacional de test beds - que são infraestruturas que têm por objetivo criar as condições necessárias às empresas para testar novos produtos e serviços, através de um espaço físico ou de simulador virtual - que terá cerca de 77 milhões de euros em 2022.

O Coaching 4.0 - que é uma medida que está enquadradao no programa nacional para a Indústria 4.0 - terá cerca de 10 milhões de euros em 2022. Está também previsto ainda um reforço da Startup Portugal, em cerca de 3 milhões de euros em 2022, "enquanto entidade exclusivamente dedicada ao ecossistema empreendedor e com poderes de implementação de políticas públicas definidas pela área governativa da economia e transição digital".

O Executivo prevê que os vales incubadoras vão contar com cerca de 5 milhões de euros em 2022. "O investimento passa por criar um vale para que as incubadoras/aceleradoras possam investir no seu desenvolvimento, nomeadamente tecnológico, terem à sua disposição mais recursos e estarem mais atualizadas no seu conhecimento e nas suas capacidades, nomeadamente no apoio a startups com modelos de negócio assentes no digital", pode ler-se no documento.

Há também os Vales Startups verdes e digitais, com cerca de 30 milhões de euros em 2022, que são um "programa de vouchers que tem por objetivo apoiar startups que tenham ou queiram desenvolver modelos de negócio digitais e com forte componente verde". Os Digital Innovation Hubs (DIH) terão cerca de 12 milhões de euros em 2022.