OE2022: Governo diz que IVAucher termina mesmo em 2021

O ministro das Finanças, João Leão, fala sobre a proposta governamental de Orçamento do Estado para 2022, durante conferência de imprensa no Ministério das Finanças © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

O programa de estímulo ao consumo interno, o IVAucher, vai mesmo terminar no final deste ano, não se repetindo em 2022. A garantia foi deixada pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, durante a conferência de imprensa de apresentação da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano.

"O programa IVAucher tem duas componentes: uma que é a da infraestrutura que foi montada e, outra, que é a componente do programa que está em vigor neste momento. O que está previsto é que a infraestrutura do IVAucher esteja preparada para que a possamos mobilizar para apoio de políticas públicas quando seja necessário. Sendo que, o Governo já definiu que relativamente à Fatura da Sorte gostávamos de evoluir para um modelo parecido ao IVAucher", começou por responder o secretário de Estado.

"O programa de apoio ao setor do alojamento, cultura e restauração termina a 31 de dezembro. Aproveito apenas para dizer: está em curso, cada vez há mais comerciantes, já há muita gente que tem recebido regularmente os reembolsos e, por isso, o que neste momento o governo quer é convidar as pessoas a poderem inscrever-se e conseguirem gastar o saldo que acumularam no verão", acrescentou António Mendonça Mendes.

Com os efeitos da economia ainda a sentirem-se em alguns setores de atividade económica, como é o caso do turismo, a AHRESP - associação que representa os setores do alojamento, restauração e similares - apresentou um conjunto de medidas que gostaria de ver no Orçamento do Estado para o próximo ano. Entre elas estava, por um lado, a prorrogação do programa IVAucher e, por outro, uma nova medida de incentivo ao consumo.