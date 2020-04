Oferta de autocarros a 40% na Grande Lisboa na próxima semana

Os 18 municípios da Grande Lisboa vão contar com mais autocarros a partir da próxima semana. A AML – Área Metropolitana de Lisboa pretende que a oferta de transporte rodoviário suba para os 40% nos próximos dias, segundo comunicado divulgado esta quinta-feira. Gradualmente, a AML pretende normalizar os transportes públicos na região

“Num momento em que se clarificaram as fontes e mecanismos de financiamento para os serviços de transporte público, a Área Metropolitana de Lisboa está a concentrar esforços para que todos os operadores rodoviários reponham, nos próximos dias, níveis de serviço equivalentes a mais de 40%, tendo por referência os serviços normais, fazendo, assim, com que algumas necessidades, justamente identificadas também pelos utentes, sejam supridas a curto prazo”, refere Carlos Humberto de Carvalho, primeiro-secretário da Área Metropolitana de Lisboa, citado em nota de imprensa.

No atual contexto, “a oferta rodoviária será reposta, de uma forma faseada”. A lotação de passageiros continuará limitada a um terço da capacidade, para “salvaguardar as distâncias de segurança entre passageiros”.

Nesta incerteza, e como os ajustamentos à oferta “serão constantes”, a AML recomenda “atenção e consulta de informação sobre os serviços em vigor nos canais de comunicação dos operadores rodoviários”.

Desde meados de março, as empresas rodoviárias sofreram uma quebra entre 80% e 90% no número diário de passageiros. Para compensar as transportadoras, o Governo vai usar parte da verba dedicada aos passes e autorizar que os 15 milhões de euros do programa para reforçar a oferta de transportes públicos (PROTransP) sirvam para a cobertura do défice de exploração dos operadores de transporte não cobertos pelos apoios concedidos ao abrigo do PART.