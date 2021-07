Oferta pública inicial da Greenvolt prolongada mais dois dias

João Manso Neto, CEO da Greenvolt. © Diana Quintela / Global Imagens

Dinheiro Vivo 06 Julho, 2021 • 15:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Greenvolt solicitou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a aprovação de uma adenda ao Prospeto da oferta pública inicial (IPO) divulgado no dia 2 de julho. A empresa liderada por João Manso Neto "após consultar o BNP PARIBAS e o CaixaBank, S.A., enquanto coordenadores globais conjuntos, decidiu prolongar o período de roadshow e de book building aplicável à oferta descrita no Prospeto até ao dia 12 de julho de 2021 para permitir a realização de reuniões entre investidores e a administração da Greenvolt durante o mencionado roadshow", lê-se no comunicado enviado à CMVM. O book building é o processo de avaliação do interesse do mercado na aquisição das ações da empresa que lança o IPO.

No prospeto prevê-se o fim do book building no dia 8 de julho, sendo agora prolongado atá dia 12.

Com esta alteração à operação, a estreia em bolsa é também adiada, passando do dia 13 de julho, data prevista no calendário inicial, para dia 15.

O IPO prevê a emissão de novas ações ordinárias da empresa no valor de 150 milhões de euros. "Espera-se que o preço da oferta se situe entre o intervalo indicativo e não vinculativo de €4,25 a €5 euros por ação da oferta (o "Intervalo do Preço da Oferta"). O preço da oferta e o número exato de ações Iniciais serão determinados com base num processo de book building. O preço da oferta poderá ser fixado dentro, acima ou abaixo do intervalo do preço da oferta", lê-se no prospeto da oferta.

Notícia atualizada com mais informação