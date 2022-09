Ofertas de emprego aumentaram 69% no segundo trimestre deste ano

Ofertas de emprego aumentaram 69% no segundo trimestre de 2022 face a 2021 (Imagem de arquivo) © LEONARDO NEGRAO

Os mais recentes dados da plataforma Brighter Future revelam que as ofertas de emprego do 2º trimestre de 2022 aumentaram 3% face ao primeiro trimestre deste ano e 69% face ao período homólogo, marcado pelo agravamento da situação pandémica e as suas medidas restritivas.

Em comunicado, a Fundação José Neves, que disponibiliza a plataforma, diz que "a oferta de emprego triplicou em profissões relacionadas com receção, psicologia, auxiliares e educadores de infância e de professores, assim como em cargos de direção em áreas específicas como compras, transportes, armazenagem, distribuição e relacionados".

"Verificou-se ainda um aumento de 1000 anúncios de emprego em profissões relacionadas com escritório e secretariado, recursos humanos e restauração face ao período homólogo", acrescenta a nota.

De acordo com a Brighter Future, registou-se uma redução no número de ofertas sobretudo em "profissões relacionadas com venda ambulante, diretores de indústrias de construção e engenharia civil, biologia e áreas relacionadas, trabalhadores qualificados em isolamentos acústicos, térmicos e vidro e pessoal de companhia, ajudantes de quarto, agentes funerários e prestadores de cuidados a animais".

Já o mês de março foi o que registou o maior volume de ofertas de emprego até ao momento, verificando-se depois uma redução de 21% entre março e abril.