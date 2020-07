Oficial. Sérgio Figueiredo deixa direção de informação da TVI

Sérgio Figueiredo deixa a partir de hoje a direção de informação da TVI, informou a estação em comunicado. “Pedro Pinto, atual Subdiretor de Informação, assumirá interinamente as funções até à nomeação de uma nova direção”.

“A TVI informa que Sérgio Figueiredo deixará de exercer as funções de Diretor de Informação da estação a partir de hoje. Sérgio Figueiredo juntou-se ao GMC em janeiro de 2015, tendo conduzido os principais Jornais, durante o período mais longo de liderança da TVI”, informa a estação em comunicado enviado às redações.

Não foram adiantadas razões para a saída do profissional da liderança da informação do canal. A saída surge depois da polémica envolvendo a antiga jornalista da estação Ana Leal, que saiu em conflito com o diretor de informação.

Em março foi ainda conhecido que a TVI e o diretor de informação, Sérgio Figueiredo, iriam ser julgados pelo crime de ofensa à reputação económica, segundo a decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, por causa do caso Banif.

“Desejamos ao Sérgio o melhor sucesso pessoal e profissional no seu futuro”, diz ainda a TVI.

“Pedro Pinto, atual Subdiretor de Informação, assumirá interinamente as funções até à nomeação de uma nova direção”, informa ainda o canal.