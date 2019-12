Oficina de comboios de Guifões reabre dia 15 de janeiro

A oficina de comboios de Guifões, em Matosinhos, vai ser reaberta no dia 15 de janeiro de 2020. Cerca de nove anos depois de ter sido encerrada, esta unidade de reparação de material circulante da CP vai voltar a laborar e contribuir para o plano de renovação de 70 unidades até ao final de 2020.

“Vamos reabrir a oficina de Guifões no dia 15 de janeiro”, anunciou o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, durante uma palestra sobre os desafios da indústria organizada pela publicação Transportes em Revista em Lisboa.

Até ao final de 2020, a CP conta renovar um total de 70 unidades, entre locomotivas, carruagens e automotoras que estiveram encostadas nos últimos anos no Entroncamento e em Campolide. Esta intervenção faz parte do plano de investimento de 45 milhões de euros na transportadora pública, apresentado no final de junho.

Durante a intervenção, Pedro Nuno Santos lembrou que “Se temos material circulante encostado, as boas regras dizem para o vender ou recuperar e pô-lo a circular. Prefirmos renová-lo e pô-lo a circular.”