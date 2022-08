OGMA acorda aumento que sobe salário mínimo para 889 euros

© Foto: Unsplash

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Agosto, 2022 • 14:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os salários dos trabalhadores da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal vão aumentar 2% com efeitos retroativos a 1 de junho e 3,5% a partir de janeiro de 2023, subindo o salário mínimo para 889 euros.

A atualização da tabela salarial foi acordada com os sindicatos, informou esta segunda-feira em comunicado a OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, detida em 65% pela Airholding SGPS (100% Embraer) e em 35% pela idD Portugal Defence (100% Estado Português).

A atualização acontece a partir de julho, com um aumento de 2% da tabela salarial com efeitos retroativos a 1 de junho de 2022. A partir de janeiro de 2023, a subida será de 3,5%, o que fará com que o salário mínimo na OGMA se fixe nos 889 euros, explica a empresa.

"O acordo alcançado é um momento importante para a OGMA, constituindo uma plataforma de estabilidade social essencial para que a empresa se foque no desenvolvimento da sua atividade na manutenção de aeronaves civis e de defesa, motores e componentes e na fabricação de aeroestruturas, no desenvolvimento de novas oportunidades de negócio e para continuar a dar resposta às solicitações dos seus clientes e aos desafios colocados pelo setor da aviação a nível global", destaca no comunicado.

A OGMA destaca que o acordo acontece perante um contexto económico internacional marcado por incerteza, por constrangimentos na cadeia de fornecimento global, nomeadamente ao nível de matérias-primas, transporte e logística, e por impactos diretos na economia nacional, com o aumento da inflação e consequente aumento dos preços dos produtos.

"Este acordo para atualização da tabela salarial reforça o compromisso da OGMA para aumentar o rendimento disponível dos seus colaboradores, que constituem um elemento central e decisivo para o sucesso presente e futuro da empresa", conclui.