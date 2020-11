OGMA investe mais de 70 milhões em novo centro de manutenção de motores

A asa de um avião. © Foto: Unsplash

A OGMA (detida em 65% pela Airholding SGPS - que pertence à brasileira Embraer - e em 35% pela idD Portugal Defence) é o novo Centro de Manutenção Autorizado para motores de uma das maiores fabricantes de motores de aeronaves mundiais, a Pratt & Whitney. Para isso, vai ser realizado um investimento de mais de 70 milhões de euros e vão ser criados três centenas de postos de trabalho.

A OGMA, que tem mais de cem anos de vida, desenvolve a sua atividade em duas áreas de negócio: manutenção, reparação e revisão geral de aeronaves e de motores e componentes de aviação civil e de defesa, e fabrico e montagem de aeroestruturas para aeronaves civis e militares.

O contrato com a Pratt & Whitney e a OGMA foi formalizado recentemente. E o "projeto de industrialização e capacitação para efetuar a manutenção do motor Pratt & Whitney GTF™ (Geared Turbofan) PW1100G-JM tem início agendado para 2021 e está previsto ser desenvolvido nas próximas duas décadas. Ao longo do projeto, com maior incidência entre 2022 e 2023, prevê-se a criação de cerca de 300 postos de trabalho diretos altamente qualificados", de acordo com o comunicado.

Os motores GTF da Pratt & Whitney são usadas na nova geração de aeronaves comerciais, como por exemplo os Airbus A320neo, aeronaves que pertence à frota de várias companhias aéreas europeias, incluindo a TAP.

A empresa localizada em Alverca pretende investir 74 milhões de euros - grande parte deste montante nos primeiros quatro anos do projeto - para alargar as capacidades da companhia no segmento de manutenção de motores o que lhe poderá permitir captar "novos negócios ao longo das próximas décadas, que permitirão triplicar o volume de negócios da empresa e chegar ao patamar dos 600 milhões de euros anuais".

Alexandre Solis, CEO da OGMA, em comunicado, explica que "ao merecermos a confiança da Pratt & Whitney, estamos a dar provas da competência e experiência das nossas equipas, mas estamos também a dar condições para a OGMA continuar com uma operação duradoura nas próximas décadas".