Oi emite obrigações a 5 anos no valor de 745,1 milhões

Operadora brasileira Oi

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Julho, 2021 • 14:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A operadora brasileira Oi emitiu obrigações no valor de 880 milhões de dólares (745,1 milhões de euros) que vencem dentro de cinco anos, com juro semestral de 8,750%, indicou, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Assim, o grupo, que tem como acionista a Pharol, indicou que foram emitidas "notes" (obrigações) pela Oi Móvel S.A. -- Em Recuperação Judicial, sendo que a empresa "espera que a emissão das 'notes' seja concluída até o dia 30 de julho de 2021".

"As 'notes' serão emitidas no mercado internacional no valor total de USD 880 milhões, terão vencimento em 30 de julho de 2026 e farão jus a juros remuneratórios semestrais de 8,750% ao ano", indicou a Oi, no comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a empresa, "os recursos líquidos obtidos com a emissão serão utilizados para o pagamento das 'debêntures' [obrigações] da 1.ª emissão da Oi Móvel, com vencimento em janeiro de 2022" e valor de 2,5 mil milhões de reais [perto de 400 milhões de euros] (incluindo juros e encargos) e o restante para fins corporativos gerais, desde que atendido o disposto na Cláusula 5.5.4 do Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial", indicou.