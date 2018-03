Oi insiste em aumento de capital que a Pharol quer travar

A Oi quer avançar com o aumento de capital previsto no plano de recuperação judicial da operadora que a portuguesa Pharol, a sua maior acionista, quer travar. A Oi diz que apenas o Tribunal da 7ª Vara empresarial do Rio de Janeiro, em mãos com a recuperação judicial, tem autoridade sobre este processo.

A Pharol obteve junto da Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) um deferimento parcial do pedido de medidas de urgência solicitado pela sua subsidiária Bratel impedindo o avanço do processo para o aumento de capital aprovado na passada segunda-feira pelo conselho de administração da brasileira.

A Oi já reagiu. “A Oi acrescenta que tomou conhecimento ontem de decisão liminar da Câmara de Arbitragem do Mercado em favor de pedido protocolado pela Bratel no dia 2/3, no sentido de suspender deliberações que dão cumprimento ao plano de recuperação judicial”, começa por dizer.

“A companhia entende que tal decisão contraria frontalmente não só a decisão soberana da Assembleia Geral de Credores da Oi que aprovou o plano de recuperação judicial, como a própria decisão judicial homologatória referente à aprovação do plano, já que se insurge contra o aumento de capital da companhia, um dos itens fundamentais do plano de recuperação judicial”, diz a Oi numa nota enviada ao Dinheiro Vivo.

“No entendimento da Oi, a competência para dispor sobre atos do plano de recuperação judicial é do juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, competência esta que foi ratificada inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em decisão referente a este mesmo processo em que litigavam dois acionistas da companhia”, frisa.

“Em decisão proferida ontem, foi negado pedido feito pela própria Bratel ao desembargador-relator do processo no sentido de suspender a reunião de ontem, 05/03, do Conselho de Administração da Oi que acabou aprovando o aumento de capital previsto no plano de recuperação judicial aprovado e homologado judicialmente. Tal pedido foi negado justamente porque o desembargador não vislumbrou nenhuma afronta ao plano de recuperação judicial da companhia”, diz a Oi.

Tudo parece indiciar o arranque de uma nova frente de batalha entre a Oi e os acionistas. O plano de recuperação judicial, negociado e aprovado pelos credores, foi desenhado à revelia dos acionistas pelo atual CEO da Oi. O mesmo prevê a troca de dívida por capital, bem como um aumento de capital que se não foi acompanhado pelos acionistas poderá levar à perda de 90% do capital da operadora brasileira

Os acionistas decidiram em assembleia geral extraordinária avançar com processos contra o CEO e o CFO da companhia, bem como a sua substituição por nomes da sua confiança. Decisão que a Oi já disse que não vai acatar, considerando a reunião magna ilegal.