Oi. Obrigacionistas têm mais 10 dias para escolher forma de pagamento

Os obrigacionistas da Oi/PT Finance vão ter mais 10 dias para escolherem a opção de pagamento prevista no plano de recuperação da operadora brasileira. O prazo inicial era até 26 de fevereiro, mas o juiz da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, em mãos com o processo de recuperação judicial, alargou o prazo para 8 de março.

“Tendo em vista a omissão dos trustees e o prejuízo dela advindo, determino, em prol dos credores bondholders que ficaram desamparados neste momento, a prorrogação do prazo para exercerem a opção da forma de pagamento. Assim, os bondholders que quiserem individualizar seus créditos (mediante peticionamento nos autos e posterior escolha na plataforma eletrónica) poderão fazê-lo até o dia 08/03/2018”, determinou o juiz, de acordo com informação da Oi ao mercado.

“Este adiamento é uma excelente notícia para os obrigacionistas portugueses. Isso irá permitir que optem pela Opção I e receber o seu investimento a partir do 6.º ano”, considera Ricardo Candeias, da Candeias & Associados, em nota enviada às redações.

O plano de recuperação judicial aprovado pelos credores em assembleia geral previa duas opções de pagamento.

Uma primeira, a 12 anos, com um haircut de 50%, juros a 6%, com capitalização nos primeiros 6 anos e também 6 anos de período de carência. Uma segunda opção, a 25 anos, que permite o reembolso anual ao fim do 20º ano, durante os 5 anos seguintes.

“Só na semana passada a maioria dos obrigacionistas se apercebeu que tinha de optar por uma das soluções de pagamento propostas no acordo de recuperação judicial. Mas, para isso, antecipadamente, têm de individualizar os seus créditos junto do tribunal do Rio de Janeiro, se não constarem da lista dos credores do Grupo Oi ou se, apesar de constarem, a informação que daí resulta não está correta”, refere Ricardo Candeias.

“A Oi não tem facilitado o procedimento, porque já por três vezes os mudou. Além disso, são pedidos documentos que o administrador judicial já tem na sua posse”, acusa o advogado da sociedade de advogados que está a acompanhar mais de 700 credores da Oi/PT Finance, com valores na ordem dos 25 milhões.