Oitante amortiza 160,5 milhões de empréstimo obrigacionista

Dinheiro Vivo 12 Janeiro, 2022 • 14:54

A Oitante, que ficou a gerir os restos do Banif, amortizou 160,5 milhões de euros do empréstimo obrigacionista de 746 milhões de euros que contraiu quando foi constituída, a 20 de dezembro de 2015, na sequência da resolução do banco Banif, informa a empresa em comunicado.

Com este reembolso, e em seis anos, a Oitante reembolsou 707 milhões de euros, o que corresponde a 94,8% do valor do empréstimo contraído, que vence em dezembro de 2025, mas que a administração da empresa avança que será todo pago ainda durante este ano.

"Durante o mês de dezembro de 2021 a Oitante concentrou o pagamento de 79,5 milhões de euros indo, dessa forma, de encontro ao objetivo para que foi criada, a maximização do valor dos seus ativos para posterior alienação. Apesar dos impactos da pandemia da covid-19 a estratégia desenvolvida permitiu manter, com o rigor e o profissionalismo de uma equipa dedicada, níveis de eficiência que garantem o cumprimento das metas definidas. O Conselho de Administração da Oitante congratula-se com o cumprimento de mais um objetivo e antecipa a conclusão do processo de amortização da sua dívida durante o ano de 2022", adianta a nota à imprensa.