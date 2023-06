Oitante com lucro de 63,8 milhões de euros em 2022 paga dividendo de 32 milhões de euros ao FdR

A gestora do património restante do Banif tem apresentado resultados positivos © Rui Silva/Aspress/Global Imagens (Imagem de Arquivo)

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Junho, 2023

A Oitante obteve um lucro de 63,8 milhões de euros em 2022, mais 165,8% que no anterior, e vai distribuir um dividendo de 32 milhões ao Fundo de Resolução (FdR), anunciou esta quarta-feira a gestora do património restante do Banif.

Em comunicado, a Oitante - que é detida a 100% pelo FdR -- explica que "estes resultados foram suportados pelo crescimento dos proveitos e o controlo dos custos operacionais e financeiros, permitindo assim que o capital próprio tenha incrementado 47,3% relativamente ao ano anterior, alcançando o montante de 199 milhões de euros, o qual compara com apenas 50 mil euros à data do início da sua atividade, em dezembro de 2015".

Num comunicado também hoje divulgado, o FdR destaca que a Oitante cumpriu em 2022 "o sétimo ano consecutivo com resultados positivos", acumulando um lucro de 210 milhões de euros desde a sua constituição, em dezembro de 2015, por força da resolução do Banif.

Segundo detalha a Oitante, para o resultado obtido contribuiu o processo de alienação de ativos imobiliários, que proporcionou rendimentos de 74 milhões de euros, dos quais 50,4 milhões de euros de ativos diretamente detidos, 8,6 milhões de ativos da Banif Imobiliária e 14,9 milhões de euros dos fundos imobiliários.

Por sua vez, a redução de participações em ativos financeiros, por via de alienação e reduções de capital, permitiu um encaixe de 44,7 milhões de euros, enquanto a carteira de crédito registou uma diminuição da exposição bruta total de 27,9 milhões de euros, tendo possibilitado encaixar recebimentos na ordem dos 19,6 milhões de euros.

Em 04 de julho de 2022, a Oitante anunciou ter concluído com sucesso, três anos e meio antes do seu vencimento, o pagamento integral do empréstimo obrigacionista de 746 milhões de euros contraído aquando da sua constituição. Na altura, estimou em 110 milhões de euros a poupança de juros resultante deste pagamento antecipado, entre 2016 e 2022.

Segundo destaca o FdR, a conclusão do reembolso desta dívida obrigacionista "extinguiu a responsabilidade do Fundo de Resolução enquanto garante desse financiamento, bem como a responsabilidade do Estado português enquanto prestador de uma contragarantia".

No comunicado hoje divulgado, a gestora do património do Banif salienta que "a realização eficiente do conjunto destas operações permitiram à Oitante fechar o ano de 2022 com um saldo de liquidez de cerca de 79 milhões de euros (saldo acumulado na Oitante e na Banif Imobiliária) e propor a distribuição de um dividendo no montante de 32 milhões de euros", antes de impostos.

Trata-se da segunda distribuição de dividendos ao FdR, depois da entrega de 15 milhões de euros, antes de impostos, realizada em 2020.

Salientando que, "fruto dos resultados acumulados desde 2015, os capitais próprios da Oitante ascendem a 199 milhões de euros", o FdR recorda que "os valores obtidos e a obter pelo Fundo de Resolução pela sua participação no capital da Oitante contribuirão para a redução dos prejuízos de 489 milhões de euros suportados por este Fundo na resolução do Banif e serão utilizados no reembolso da dívida do próprio Fundo de Resolução, nomeadamente perante o Estado".

O FdR salienta que a Oitante "mantém um importante património sob sua responsabilidade, pelo que se mantém também o grau de exigência que tem sido requerido à sociedade na gestão dos ativos que lhe estão confiados, com vista à maximização do seu valor".

Por sua vez, a Oitante garante que "continuará determinada e manterá o seu propósito na execução da estratégia preconizada, assente no desinvestimento dos ativos recebidos, com o claro objetivo de continuar a criar valor para o acionista".