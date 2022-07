Oitante conclui pagamento integral de empréstimo obrigacionista de 746 milhões de euros © CARINA SANTOS

A Oitante "concluiu com sucesso" o pagamento integral do empréstimo obrigacionista de 746 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira a sociedade-veículo criada em 2015 para ficar com os ativos do Banif que o Santander Totta não comprou.

Este empréstimo obrigacionista tinha sido contraído aquando da constituição da Oitante em 20 de dezembro de 2015 "por força da resolução do Banif", refere a entidade, salientando que concluiu "a liquidação integral da dívida do seu balanço".

A amortização final "foi realizada no passado dia 30 de junho num montante de 18 milhões de euros, antecipando dessa forma em três anos e meio o vencimento do empréstimo obrigacionista previsto inicialmente para dezembro de 2025".

A Oitante adianta que a poupança de juros resultante do pagamento antecipado, entre 2016 e 2022, "ascendeu a mais de 110 milhões de euros".

Durante a vigência do empréstimo, "a Oitante pagou um total de mais de 62 milhões de euros de juros", acrescenta.

"É com imenso orgulho e sentimento de realização que a Oitante cumpre um dos seus principais objetivos, o pagamento integral da sua dívida", refere a entidade no comunicado, destacando como "particularmente relevante" para a equipa "ter sido possível desenvolver e executar um plano estratégico ambicioso que permitiu libertar quer o Fundo de Resolução, quer o Estado português (contribuinte), das garantias e contragarantias inicialmente prestadas".

O Conselho de Administração da Oitante "aproveita a oportunidade para agradecer a todos os seus 'stakeholders' [partes envolvidas] e, em particular, a todos os seus trabalhadores pela entrega, dedicação e eficiência demonstrada face a um desafio de enorme exigência", remata.