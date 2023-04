Oito por cento das empresas alemãs deixam empregados trabalhar a partir dos destinos de férias

© LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 06 Abril, 2023 • 11:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Oito por cento das empresas alemãs oferecem aos empregados a oportunidade de trabalhar a partir dos seus destinos de férias, conclui um inquérito aos gestores de pessoal realizado em cooperação com o instituto de investigação económica Ifo.

"No concurso para recrutar e reter trabalhadores qualificados, esta pode ser uma possibilidade de lhes proporcionar um melhor equilíbrio entre trabalho e vida privada", disse Julia Freuding, falando em nome do instituto, sediado em Munique.

No setor dos serviços o valor é mesmo de 10%, na indústria de 8% e no comércio de 2%.

Contudo, apenas 3,3% da força de trabalho das empresas que oferecem esta possibilidade fazem uso da mesma.

"Esta forma de trabalhar não é viável em todas as profissões, mas ganhará importância onde o teletrabalho se normalizar", disse Freuding.

As empresas dos gestores inquiridos oferecem em média 29 dias úteis de férias aos seus empregados e mais de metade concedem um subsídio especial de férias.

Além disso, 59% das empresas concedem férias adicionais pagas para que os empregados possam realizar atividades de formação.

Na maioria dos Länder alemães (estados federados), com exceção para a Baviera e a Saxónia, o direito a férias adicionais é fixado por lei. Em média, são 6 dias úteis por ano.

As atividades de formação não têm de estar diretamente relacionadas com a atividade laboral do trabalhador.

No entanto, esta possibilidade só é utilizada por 3,5% dos trabalhadores que têm direito.

A possibilidade de uma licença sabática, ou seja, uma licença sem vencimento que pode durar até um ano, só é oferecida por 41% das empresas.