Ok!Teleseguros lança app que faz vistorias à distância

Nova app permite fazer participação de sinistros © DR

Dinheiro Vivo 11 Julho, 2022 • 19:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Ok! Teleseguros tem uma nova app. A AutoDigital nasceu, segundo a seguradora diz em comunicado, para permitir aos seus clientes "efetuar uma vistoria à sua viatura (automóvel ou motociclo) remotamente, para aprovação de um seguro de danos próprios, através de realidade aumentada". Como explica a OK! Teleseguros, a AutoDigital - através da qual será também possível fazer a participação de acidentes - foi desenvolvida com o recurso a algoritmos de inteligência artificial, uma tecnologia que pretende acabar com as fraudes e assegurar um contrato rigoroso e seguro.

"A app permite ainda detetar se o telemóvel tem capacidade ou não de fazer a vistoria através de realidade aumentada e, caso não tenha, apresenta automaticamente a experiência por fotos, garantindo que a vistoria é sempre realizada", garante aquela seguradora, que adianta, ainda, ser possível fazer a participação de todos os tipos de acidentes com, ou sem, declaração amigável. Outro objetivo da AutoDigital é a identificação de eventuais danos nas viaturas antes de se iniciar o seguro com coberturas de danos próprios.

Este projeto foi desenvolvido com base num conceito white label, o que quer dizer que outras empresas poderão adquirir a aplicação, que está disponível em : português, espanhol e inglês.

Luís Gonçalves, o coordenador do projeto, mostra-se orgulhoso do que foi conseguido. "Temos motivos para nos orgulhar: desenvolvemos um modelo único no mercado segurador, introduzindo um nível de sofisticação no processo de subscrição através da integração de Inteligência Artificial e na experiência de cliente com a Realidade Aumentada", refere.