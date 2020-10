Olha a castanha. Em 24h Dott vendeu 1 tonelada de castanha nacional

Feira da Castanha está a decorrer no Dott © Coulier/Pixabay

A Feira da Castanha ainda nem começou mas o marketplace Dott já vendeu 1 tonelada de castanha martaínha, no âmbito da Festa da Castanha de Sernancelhe, que dado a pandemia este ano realiza-se este ano em ambiente digital. O marketplace, uma joint-venture entre os CTT e a Sonae, já tinha realizado feiras de queijos.

"Este tipo de iniciativas que seguem as mais recentes tendências das transações comerciais, tendo por missão apoiar os produtores locais no escoamento dos seus produtos a nível nacional no atual contexto de pandemia covid-19, que impediu a realização de mercados físicos e alterou os hábitos de consumo dos portugueses", refere a Dott.

Através da compra online, os produtores de castanha possam escoar o seu produto através do Dott para os potenciais clientes vão ter a possibilidade de comprar castanhas, em caixas de 2 ou 5 kg e recebê-las em suas casas via CTT.

"As caixas de castanhas da Terra da Castanha têm mais do que apenas castanha de alta qualidade. Lá dentro, está uma experiência sensorial marcante, com um livro que contém propostas sobre o que visitar no Concelho, a sua história e património, uma descrição do Percurso Pedestre "Rota da Castanha e do Castanheiro" e informações sobre restaurantes e unidades hoteleiras locais. O livro contém vouchers, válidos por seis meses, com descontos especiais para quem decidir visitar Sernancelhe, numa próxima oportunidade, para conhecer a sua gastronomia e desfrutar dos seus espaços de alojamento", informa o marketplace.

O produto, já disponível em pré-compra, já garantiu uma tonelada de vendas.