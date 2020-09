Olha o Robô. Como o Colombo quer tornar a experiência de compra mais emocional

Chama-se Pepper e está a receber os visitantes do Centro Colombo. Dá-lhe as boas-vindas e ajuda-o a encontrar a loja que procura. É um robô e a forma que a Sonae Sierra encontrou para transformar a visita ao shopping de Lisboa “diferenciadora e memorável” num momento em que, por causa da pandemia, as visitas os centros registam quebras assinaláveis.

“A aposta no Pepper enquadra-se num conjunto de iniciativas para melhoria da experiência de visita que a Sonae Sierra tem vindo a implementar nos centros comerciais que gere. O Pepper vai permitir potenciar a experiência dos visitantes e torná-la diferenciadora e memorável, ao mesmo tempo que é um apoio às lojas e aos serviços do Centro, pois vai promover a oferta dos mesmos”, adianta Cristina Santos, administradora responsável pela gestão de centros comerciais da Sonae Sierra para Portugal e Espanha.

É a primeira vez que um robô recebe os visitantes no Colombo e que, “possivelmente, um Centro Comercial em Portugal, tem um anfitrião tecnológico para os seus visitantes”, acredita Cristina Santos.

Desenvolvido pela SoftBank Robotics e, pela primeira vez, programado em português europeu, o Pepper “insere-se num plano mais alargado de investimento em soluções inovadoras que a Sonae Sierra está a implementar nos Centros Comerciais para potenciar a experiência de visita aos seus clientes, transformando-a numa atividade que conjuga interação, informação e inovação”, justifica.

Pepper tem uma vertente “funcional e outra emocional”: “está preparado para fornecer informações úteis sobre as lojas e serviços e para reforçar a informação sobre medidas de higiene e segurança, já disponível no Centro; por outro lado, o Pepper expressa emoções e cumprimenta os visitantes, potenciando a interação em tempo real”, descreve.

O robô anfitrião vai estar no Colombo e depois segue para os restantes Centros da Sonae Sierra em Portugal.

“Este projeto é mais um exemplo do nosso foco na inovação e da análise e antecipação de tendências e no desenvolvimento de espaços de lazer modernos e que respondem às novas necessidades dos consumidores. Com esta iniciativa, damos mais um passo na integração do online e do físico na oferta do Centro Comercial, caminhando para uma verdadeira omnicanalidade que era já uma tendência e que a pandemia e a “nova normalidade” resultante desse contexto vieram reforçar”, destaca a administradora da Sonae Sierra.

A parceria com o marketplace Dott – uma joint-venture entre a Sonae e os CTT – a Sonae Sierra deu aos lojistas, que não tinham vendas online, a possibilidade de vender produto no canal digital, o único disponível quando a pandemia ditou o encerramento em catadupa do retalho.

“O Online Shopping Centre, desenvolvido em parceria com o Marketplace Dott, foi uma solução criada para que todos os lojistas dos Centros Comerciais que gerimos pudessem manter o seu negócio, mesmo nos casos em que, por Lei, tiveram de encerrar as suas lojas físicas e/ou que não tivessem até à data nenhum site de venda online”, refere a administradora da Sonae Sierra. “É um serviço que tem permitido ajudar sobretudo os lojistas de menor dimensão, dando-lhes acesso imediato a um mercado de vendas online abrangente e sem custos. No total, aderiram cerca de 100 marcas.”

O reforço do canal digital passou igualmente pela introdução do serviço de Drive-In nos parques de estacionamento e de cacifos digitais, 100% sem contacto, para recolha de compras feitas no Centro. “As soluções foram implementadas para dar resposta aos consumidores e apoiar a atividade dos lojistas num período em que a operação dos Centros Comerciais se encontrava significativamente limitada pelas medidas de contenção e prevenção da Covid-19”, diz a responsável da Sonae Sierra.

“A retoma da economia foi, felizmente, acompanhada pelo regresso dos visitantes aos Centros Comerciais, pelo que a adesão as estas duas iniciativas tem, por agora, abrandado. Porém, mantemo-las, pois, desta forma, os nossos visitantes têm sempre várias possibilidades de efetuarem as suas compras”, diz apenas quando questionada sobre a adesão a estes serviços.