OLI. Fábrica de autoclismos quer crescer 10% em 2021

António Oliveira, presidente da OLI-Sistemas Sanitários © Maria João Gala / Global Imagens

Apesar da pandemia, a OLI - Sistemas Sanitários, a maior produtora de autoclismos da Europa do Sul, conseguiu fechar o ano de 2020 mantendo estável o seu volume de negócios nos 60 milhões de euros, com as vendas para a Europa Central e de Leste a compensarem as perdas nos principais mercados de exportação da empresa de Aveiro. Para 2021, a intenção é retomar o crescimento.

Com 419 trabalhadores e uma produção anual de dois milhões de autoclismos e de 2,8 milhões de componentes, a OLI tem em França, Itália e Espanha os seus principais mercados externos, nos quais caiu 14% em 2020. Em compensação, cresceu 34% na Europa Central e de Leste, com especial destaque para a performance na Ucrânia (+77%), República Checa (´43%), Bulgária (+39%) e Rússia (+24%).

"A expansão da OLI nestes mercados tem sido alavancada, por um lado, pelo crescimento da procura de autoclismos interiores com tecnologia incorporada, que respondam às exigências da sustentabilidade hídrica e energética, e, por outro, pela filial alemã, criada em 2016, que intensificou a estratégia de comercialização da marca nesta área geográfica", refere a empresa, em comunicado.

Já em Portugal, as vendas caíram 3% e ficaram-se pelos 13,1 milhões de euros. O mercado nacional continua a dar grande preferência pelos autoclismos interiores, mas há uma nova tendência, impulsionada pela covid-19, com uma "maior procura", em especial pela hotelaria, mas, também, pelo mercado residencial, de soluções "no-touch", ou seja, sem necessidade de toque.

O ano ficou, ainda, marcado pela aposta na digitalização, com a empresa a criar um showroom que permite uma visita virtual a 360º, para que os clientes possam melhor conhecer as novas soluções de banho e climatização da companhia. Além disso, criou a OLI TECH, um aplicativo para dispositivos móveis destinado a auxiliar os profissionais do setor.

Para 2021, a aposta centra-se no "aumento de eficiência e produtividade", com a OLI a estimar um crescimento de vendas de 10%, designadamente por via de novos mercados. "Prevemos entrar na Polónia e, através da constituição de novos agentes comerciais, planeamos entrar em novos mercados francófonos, como a costa leste de África e Magrebe", destaca António Oliveira, presidente da empresa, que acrescenta: "Ambicionamos ainda continuar a investir na inovação, que incorpora o ADN da empresa, com o objetivo de desenvolver novas e melhores soluções que contribuam para a preservação da água como bem essencial escasso e para a inclusão de todos no espaço de banho".