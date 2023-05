Empresa de autoclismos investe 12 milhões na ampliação do complexo industrial em Aveiro

O complexo industrial da OLI, em Aveiro, conta com quase quatro mil painéis solares © Direitos Reservados

A empresa portuguesa de produção de autoclismos OLI inaugurou as suas novas instalações naquela que é a décima ampliação do seu complexo industrial em Aveiro. O investimento foi de 12 milhões de euros e vai permitir reduzir a emissão de 300 toneladas de dióxido de carbono ao ano.

Segundo uma nota de imprensa, esta ampliação envolveu a construção de um novo edifício, que permitirá à empresa somar uma área total de 42 mil metros quadrados. O novo edifício integrará também um armazém inteligente, que dotará a OLI de uma capacidade de armazenamento total de 10.100 paletes de produto acabado

"O novo edifício, construído ao longo de 606 dias, é uma aposta na sustentabilidade energética, incluindo fachadas e coberturas revestidas com 1.050 painéis fotovoltaicos que asseguram a autossuficiência energética do edifício", refere a mesma nota. assim, o complexo industrial da OLI passa a integrar 3.862 painéis solares, que vão permitir uma potência global de 1.560 kWp (quilowattpico) e vai reduzir as emissões de CO2 em 300 toneladas ao ano.

Com este investimento de 12 milhões de euros, adiantam os responsáveis pela empresa, a OLI "aumenta a eficiência do processo de operacionalização da cadeia de distribuição e abastecimento e, consequentemente, a sua competitividade no mercado internacional".

Tida como uma das maiores produtoras europeias de autoclismos, a OLI exporta 75% da produção para mais de 90 países dos cinco continentes, competindo à escala global com a inovação. Há 27 anos massificou a produção da dupla-descarga de água do autoclismo, uma solução hoje presente em todo o mundo, responsável pela redução do consumo de água em 50%.

Em 2022, a OLI registou um volume de negócios de 75,6 milhões de euros. A empresa com sede em Aveiro integra 473 colaboradores em Portugal. A fábrica trabalha ininterruptamente 24 horas por dia, sete dias por semana, e tem uma produção anual de dois milhões de autoclismos e três milhões mecanismos.