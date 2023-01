OLI registou volume de negócios superior a 75 milhões de euros em 2022

Complexo industrial da OLI em Aveiro. © DR.

A OLI, empresa produtora de autoclismos, registou um volume de negócios de 75,5 milhões de euros em 2022. Em comunicado, a empresa revela que é o valor mais elevado de sempre, representando um crescimento de 7% face a 2021.

As exportações da empresa cresceram 16% no ano passado e traduziram-se em 75,6% do total de vendas. As soluções de banho desenvolvidas e produzidas no complexo industrial em Aveiro - nomeadamente autoclismos, placas de comando e mecanismos -, foram enviadas para mais de 85 países em cinco continentes.

O crescimento internacional tem vindo a ser impulsionado sobretudo pelos mercados do Norte de África, em particular no Egito e na Tunísia que aumentaram 142%.

A Europa é a geografia onde a marca tem crescido de forma contínua, mas as vendas abrandaram nos mercados da Europa Central e de Leste com uma quebra de 2% nas vendas.

A invasão da Ucrânia pela Rússia teve impacto negativo e as exportações para os dois países foram "residuais". Antes do conflito, a Rússia e a Ucrânia representavam cerca de 6,3% das vendas totais da empresa.

No panorama geral do continente europeu, Portugal foi exceção por ter registado um crescimento de 9% que se traduz em 23% das vendas totais de 2022.

Apesar do ano passado ter sido de crescimento moderado, a empresa investiu em Portugal cerca de 12 milhões de euros para a ampliação do seu complexo industrial. A inauguração está prevista para o primeiro semestre de 2023 e representará um aumento da capacidade produtiva, a capacidade de desenvolvimento de novos produtos e o reforço dos sistemas e tecnologias de informação.

Não obstante o contexto económico e geopolítico que se atravessa, a OLI estima um crescimento global de 8% para este ano. A aposta no Norte de África e no Médio Oriente vai continuar, pretendendo a empresa "consolidar os resultados obtidos no ano passado e "crescer ainda mais em vendas", pode ler-se na nota enviada à imprensa.

Para concretizar os objetivos de crescimento a produtora de soluções de banho pretende melhorar o serviço ao cliente e lançar novos produtos com maior incorporação de tecnologia que contribuam ao nível da "sustentabilidade, saúde e bem-estar das pessoas".