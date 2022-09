Oliver Blume é o novo presidente executivo da Volkswagen

Empresa tem novo CEO na Alemanha © EPA

A Volkswagen anunciou esta quinta-feira que o seu novo presidente executivo é Oliver Blume, que vai gerir o gigante automóvel num ambiente económico difícil, após Herbert Diess ter ocupado o cargo durante quatro anos agitados.

O novo presidente executivo (CEO) deverá prosseguir com as "principais linhas da estratégia" liderada pelo seu antecessor, nomeadamente a mudança para a "mobilidade elétrica e conectividade", refere a AFP citando fontes do fabricante automóvel.

Entretanto, em declarações ao jornal Braunschweiger Zeitung, Olivier Blume, afirmou hoje que a Volkswagen fez "as escolhas estratégicas e tecnológicas certas no conselho executivo, com Herbert Diess" e que "chegou a hora pô-las em prática", garantindo a "solidez financeira" do construtor automóvel.

"Um dos pontos principais para mim será reconstruir o espírito de equipa" no grupo, acrescentou o gestor.

Em julho, Herbert Diess foi destituído do cargo, nomeadamente devido às tensões com os representantes dos trabalhadores e com a equipa de administração, que foram alimentadas pelo seu estilo "direto e provocatório", segundo a AFP.

O novo CEO, de 54 anos, terá que desempenhar o seu cargo num "ambiente mais incerto do que nunca" por causa da guerra na Ucrânia e devido à persistência da escassez de componentes.

Blume também terá que liderar a IPO (Oferta Pública Inicial) da subsidiária da Porsche e resolver as dificuldades que estão a retardar o desenvolvimento do 'software' da Volkswagen, que deveria ser o coração do carro do futuro.