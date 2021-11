Olivier abre quinto espaço em pandemia: XXL ganha vida

A abertura chega com várias noites já com lotação esgotada. Se a expectativa era grande, a concretização da nova vida do espaço icónico que Vasco Gallego criou em 1994, agora reinventado por Olivier, afirma-se como um grande sucesso e fila de espera.

No emblemático espaço junto à Assembleia da República, agora com o Grupo Olivier ao leme, mantém-se uma carta de luxo, com os soufflés e bifes que marcaram uma geração, mas agora adaptada e recriada com o twist de Olivier da Costa. A nova aposta, a par da ambição reforçada para o restaurante, que só serve jantares, motivou a adição de mais um X ao histórico XL 27 anos depois da primeira abertura da casa.

© @Olivier

"Quando falei com o meu amigo Vasco Gallego sobre o sonho de assumir a gestão do XL, percebi de imediato a sintonia. Fechámos negócio sem hesitações", conta Olivier da Costa, que também assina outras grandes casas como o Seen, no último piso do Hotel Tivoli, em plena Avenida da Liberdade, ou o Guilty, um pouco ao lado. "Fazê-lo ao fim de 25 anos de carreira, após uma pandemia e num contexto de reforço da internacionalização do Grupo Olivier tem um significado bastante importante para mim e para a minha equipa", assume o restauranteur, garantindo ser uma "imensa responsabilidade a de suceder ao Vasco e de recriar a dinâmica e o glamour que o XL teve nos anos 90, agora com a energia e a criatividade" do seu grupo.

© @Olivier

Prosseguindo o lado bistrô chic, o agora XXL adota, na carta construída por Olivier, sabores tradicionais, mas também vários originais desenvolvidos pelo autor de conceitos como o Yakuza by Olivier - que este ano somou às quatro unidades nacionais uma abertura de grande sucesso em Paris -, e o Seen, que além de Lisboa também está nos rooftops do Tivoli Mofarrej, em São Paulo, e Avani+ Riverside Bangkok Hotel, na capital tailandesa.

A carta é "segredo bem guardado até ao dia da inauguração", mas Olivier dá algumas pistas: "expõe a coligação entre o respeito pelas tradições e a irreverência" que marcam o restaurateur, "com os líderes de bancada a darem pelo nome de Croquete de Rabo de Boi, Bife XXL, Bife Café Paris e Bitoque de Lagosta".

© @Olivier

A partir de amanhã, o novo XXL está aberto todas as noites, entre as 19.30 e as 1.00.