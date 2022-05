Olivier da Costa reabre Yakuza Algarve para época de verão

Olivier da Costa(PAULO SPRANGER/Global Imagens) © Paulo Spranger /Global Imagens

O Yakuza Algarve volta a abrir portas para a época de verão já na próxima quarta-feira, 01 de junho. O espaço do restaurateur Olivier da Costa está inserido no cinco estrelas Pine Cliffs Resort, em Albufeira, do grupo United Investments Portugal (UIP).

A carta é desenhada de propostas de fusão de sabores entre o Oriente e o Ocidente, na qual se destacam iguarias como os gunkans, niguiris e temakis.

Além do Yakuza Algarve, a marca gerida por Olivier da Costa que tem outros espaços em Lisboa, Cascais e no Porto.

O grupo Olivier conta com 21 restaurantes abertos em três continentes e faturou 22 milhões de euros em 2021. Um dos objetivos do empresário é atingir o marco dos 25 restaurantes já este ano.