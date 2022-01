Ómicron leva ao cancelamento de mais de 4000 voos no mundo no arranque de 2022

Mais de 4000 voos à escala mundial foram cancelados neste domingo, 2 de janeiro, avança a agência Reuters. A variante Ómicron que, aparentemente se transmite mais rapidamente do que as variantes que surgiram anteriormente, é um dos principais motivos que levaram ao cancelamento de voos. As más condições climatéricas registadas em alguns destinos foi outro dos fatores.

Ao final da tarde deste domingo, os mais de 4000 voos cancelados incluíam mais de 2400 com partida nos Estados Unidos da América, indica a agência noticiosa, que cita o site FlightAware.com. Mas os problemas nos aeroportos mundiais não se limitaram ao cancelamento de voos. Segundo a mesma fonte, mais de 11 mil voos partiram com atrasos.

Para o setor da aviação, a quadra natalícia e o Ano Novo é uma das épocas altas com, tipicamente, muitas pessoas a viajarem quer para reunir-se com a família, quer de férias. Contudo, a variante Ómicron levou a uma subida rápida do número de casos de covid-19, levando as companhias aéreas a cancelar voos dado que também pilotos e tripulações foram afetados, tendo sido infetadas com o vírus ou tendo de fazer quarentenas.

Nos aeroportos portugueses, o cancelamento de alguns voos também se verificou. Ainda há alguns dias, a TAP admitiu ao DN que teve de cancelar alguns voos devido a um "pico de baixas" sobretudo devido ao covid-19. Além disso, vários órgãos de comunicação social têm noticiado filas grandes em particular no aeroporto de Lisboa, para a realização de testes.

Esta elevada afluência de passageiros para testagem no Aeroporto Humberto Delgado levou, de acordo com a Lusa, a empresa responsável pelo centro de testagem no aeroporto a dizer na tarde deste domingo que só realizava testes à covid-19 a quem tivesse voo agendado até às 10:00 de segunda-feira ou que tivesse feito agendamento prévio.

Em comunicado, a Synlab refere que este procedimento surge para "garantir o objetivo primordial, visando permitir que os passageiros possam aceder aos seus voos". A empresa já tinha reforçado os recursos existentes no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, devido ao "elevado afluxo para testagem à covid-19".

"Ainda assim, atendendo a que este é praticamente o único centro de testagem aberto nos dias feriados e domingos, a afluência revelou-se muito maior do que seria previsível para o fim e prioridade a que se destina o indicado centro de testagem - facilitar acesso a testagem dos viajantes", refere a Synlab.