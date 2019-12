Onde anda o Pai Natal? Pode segui-lo em tempo real

Hoje todos podem seguir a rota do Pai Natal à volta do mundo e em direção à sua cidade. Tudo graças à Google, que lançou um mapa ao vivo que regista a localização exata do Pai Natal ao minuto.

O Santa Tracker exibe a quantos quilómetros o Pai Natal se encontra distante da sua cidade e quanto tempo vai demorar a chegar.

A plataforma especial de Natal tem ainda vários jogos para divertir pequenos e graúdos. Há também uma opção para trazer um Pai Natal em três dimensões até à sua sala. Só tem de pesquisar por “Procurar Pai Natal” no seu smartphone e clicar em “Visualizar em 3D”.

A tecnológica tem também um livro, que conta uma história de um narval não tão alegre chamado Olly em busca de uma celebração subaquática.