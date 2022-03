Onze empresas portuguesas foram premiadas nos DIT Business Awards

Foram premiadas 11 empresas na 12.ª edição dos DIT © DIT Business Awards

Onze empresas portuguesas foram distinguidas pelo seu investimento no Reino Unido na 12.ª edição dos DIT Business Awards - iniciativa da embaixada britânica em Portugal que reconhece o esforço das empresas portuguesas que investiram no Reino Unido e o sucesso das empresas britânicas em Portugal. Também 23 empresas britânicas foram premiadas pelo seu investimento em Portugal ao longo dos últimos três anos.

"As empresas britânicas e portuguesas cujo sucesso é hoje reconhecido, são o melhor exemplo da importância que o relacionamento entre o Reino Unido e Portugal tem, e que continuaremos a apoiar com a estreita colaboração entre ambos os países e no contexto Europeu", afirmou Chris Barton, comissário para o comércio na Europa, que entregou os prémios em representação do governo britânico.

Já Christopher Sainty, embaixador britânico em Portugal, referiu que "hoje reconhecemos e celebramos o seu esforço, olhando também para o futuro, que esperamos seja de recuperação e crescimento da relação bilateral de comércio e investimento entre Portugal e o Reino Unido".

As onze empresas portuguesas premiadas

Relativamente ao ano de 2019, a Sogrape com o Investment Expansion Award e a MindProber que foi premiada com o International Expansion Award.

A respeito de 2020, foram distinguidas a Tekever com o Investment Expansion Award, a iLoF o International Expansion Award, a FairJourney Biologics com o Investment Award e a Tuki com o Global Entrepreneur Award devido à sua participação no Global Entrepreneur Programme do DIT.

Já no que refere a 2021, foram ainda premiadas a EDP com o Investment Expansion Award, a Greenvolt com o Investment Award e a Bring Global e a Didimo ambas com o International Expansion Award.

Por último, a Critical Software recebeu o Significant Investor Award em reconhecimento não só da sua expansão em 2019 e 2020, mas também do seu percurso de crescimento e consolidação enquanto player no mercado britânico nos últimos 15 anos.

As 23 empresas britânicas premiadas a operar Portugal

Foram premiadas a Arrow Global Portugal, a Babcock, a Bonhams, a Ebury, a EthOss Regeneration, a Leonardo, a Paysafe Group, a Revolut, a Round Hill Capital e a Savills na categoria de Business Development.

Destacando ainda a importância da inovação científica, a AstraZeneca Portugal, a Frontier IP Group - AquaInSilico e a GSK Portugal foram premiadas na categoria Innovation and Business Development.

No investimento direto em Portugal, a Aethel Partners, a Arrow Global Portugal, a Inspired Education, a Finastra, a Glennmont Partners, a NextEnergy Capital e a Pioneer Point Partners LLP receberam o prémio de Overseas Direct Investment.

Foram também reconhecidas as empresas que se estrearam no mercado português, com a BJSS, a ELEVEN, a Fieldwork Robotics e a HENSOLDT UK a receberem o prémio New to Market.