Opensoft vai recrutar 20 engenheiros de software

Escritório da tecnológica Opensoft © DR

A Opensoft, empresa portuguesa de consultoria tecnológica, está a recrutar 20 novos colaboradores, mais concretamente engenheiros de software. Este processo decorre através de uma "ronda" às universidades, mas as vagas também podem ser consultadas no site da empresa

O próximo evento da Opensoft é a Jobshop ciências, feira de empregabilidade organizada pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que decorre nos dias 11 e 12 de maio.

O objetivo é reestruturar as equipas de trabalho da empresa com novos perfis, pessoas com novas valências e que queiram realizar um estágio, revela a tecnológica em comunicado.

As universidades mais procuradas para recrutar são as que têm cursos de Engenharia Informática. Muitos dos colaboradores da empresa começaram o seu percurso através de um estágio na licenciatura ou no mestrado.

O modelo de trabalho atual na Opensoft é híbrido (formato presencial e teletrabalho), estando os colaboradores durante quatro dias em teletrabalho e um no escritório, apesar deste último ser facultativo e servir para realizar atividades como a resolução de problemas complexos, sessões de brainstorming ou reuniões mais longas, lê-se na mesma nota.

A Opensoft, através de formações que podem ser propostas pelos colaboradores, quer dar ferramentas como a capacidade de comunicar, gerir tarefas e trabalhar em equipa, revela a empresa em comunicado.

"É com muita satisfação que a Opensoft tem sido reconhecida no meio académico como uma escola prática para quem quer desenvolver carreira na área da engenharia de software. Este ano podemos finalmente voltar a ter um contacto presencial com talento das faculdades, apresentar alguns projetos da Opensoft e orientar workshops. Gostamos que os colaboradores cresçam profissionalmente connosco e, por isso, apostamos na sua formação desde o primeiro dia que entram na empresa", afirma o CEO da Opensoft, José Vilarinho.

Ao longo de 2022, a Opensoft vai contar com mais eventos presenciais, como a participação em várias feiras de emprego, nas quais apresenta oportunidades de emprego e estágios.