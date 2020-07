NOS faz un(box)ing de nova oferta: a Apple TV

Daniel Beato foi um dos beta testers da box Apple TV 4K integrada nos pacotes de televisão da NOS em Portugal. “Ao fim de dois dias” já não se lembrava o que era mudar de canal ou ver conteúdos em streaming em através de outros sistemas. Num momento em que o consumo de televisão e streaming disparou no mercado nacional, os clientes da operadora podem optar por ter a box “state of the art”, como lhe chama o diretor de produto e marketing na área de consumo da NOS, como box principal para aceder conteúdos de televisão. “Literalmente, não existe nenhum conteúdo, praticamente no mundo inteiro, que não esteja lá disponível.”

A NOS chega à Apple TV meses depois da sua principal concorrente: o Meo. Desde novembro que os clientes da operadora detida pela Altice podem aceder ao serviço de televisão na box da Apple TV. “São filosofias completamente distintas”, garante Daniel Beato. “O objetivo da NOS com o lançamento da Apple TV é criar uma nova box dentro do ecossistema da NOS que permita aos clientes aceder aos nossos serviços. O cliente vai poder escolher se quer a nossa box UMA ou a Apple TV numa lógica de solução de telecomunicações para a sua casa”. Já no caso do Meo, o lançamento da Apple TV “foi mais numa lógica de ser mais um dispositivo onde o serviço Meu Go pode ser utilizado”. Algo que quem optar pela box da Apple TV da NOS também o pode fazer. “Se um cliente da NOS tiver uma Apple TV, e há dezenas de milhares de clientes que o têm, podem lá usar a NOS TV, como mais uma plataforma onde é possível consumir, para lá da Xbox, dos tablets ou telemóveis. Passa a ser mais um dispositivo.”

Menos de um ano separa a decisão de avançar para a Apple TV e o lançamento do produto no mercado. Com muito trabalho de adaptação pelo meio. Mesmo durante o confinamento, provocado pela pandemia do novo coronavírus, entre 50 e 70 pessoas dedicaram muitas horas a pensar na forma como os clientes podem interagir com os conteúdos, como podem navegar nos menus da aplicação da NOS TV. “Não somos apenas uma aplicação na Apple TV, somos um fornecedor de televisão certificado na Apple TV, isso significa trabalhar em conjunto com a Apple na discussão e na idealização do que é o modelo de navegação e de interação do cliente com a box. Trabalho que foi feito ao longo do último ano”, descreve Daniel Beato.

A box 4K HDR com Dolby Atmos é “uma box que é o state of the art do ponto de vista tecnológico”, com um comando touch e não numérico como os tradicionais, mas para Daniel Beato o mais relevante é os conteúdos a que dá acesso. “Literalmente, não existe nenhum conteúdo, praticamente no mundo inteiro, que não esteja lá disponível. A solução da NOS tem a NOS TV lá dentro, os serviços de televisão da NOS com todos os canais, inclusive, o exclusivo NOS Studios e NOS Play, e depois todos os serviços de streaming, como o Netflix, HBO, etc.”, destaca. Permite navegar pelas aplicações e conteúdos sem sair do mesmo ambiente. O responsável da NOS exemplifica. “Estava a ver a série Vikings, comecei por ver no Netflix as primeiras temporadas, depois passei para o NOS Play e agora estou a ver no TV Cine a última temporada. Na prática, permite podermos visualizar todo o conteúdo, desde a atualidade noticiosa, a séries de entretenimento ou futebol. Está, literalmente, tudo lá dentro e com um serviço interativo muito simples.”

E acesso a muitos serviços de streaming – como o Apple TV + durante um ano e de forma gratuita – num momento em que o consumo disparou. Fechados em casa por causa da pandemia, os portugueses colaram-se ao televisor ou ao tablet. “Assistimos a um crescimento de número de clientes que vêem conteúdos streaming. Temos o NOS Play e conseguimos ver isso, um crescimento exponencial: o número de clientes e o tráfego cresceram mais de 50%. E sabemos, pelos números de tráfego, que os serviços de streaming, Netflix, HBO, Amazon Prime, com nuances entre si, cresceram numa ordem de grandeza bastante significativa”, diz Daniel Beato. Mas isso não significa que os clientes não estejam a ver os canais de televisão (consumo linear). Face à época da pré-pandemia, o consumo global de televisão subiu 30%. “As pessoas estão a ver mais televisão, sendo que o streaming parte de valores mais baixos. O número de horas visualizadas, que era 30% não linear e 70% linear, ambos cresceram na mesma dimensão.”

Em Portugal estima-se que existam cerca de 50 mil boxes da Apple TV, mas Daniel Beato não adianta estimativas de clientes para esta nova oferta da NOS – que pode ser subscrita por clientes com pacotes com serviço de televisão (39,98 euros por mês no pacote NOS 3, integrando a Apple TV 4K 64GB), não sendo necessário a compra da box, já que a mesma, pode ser alugada (4,99 euros/mês) – mas este é um serviço que está apenas disponível para os clientes fibra.