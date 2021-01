Operadoras preparadas para disparo de tráfego. "Nunca sentimos necessidade de limitar serviços como a Netflix"

A Altice Portugal, a NOS e a Vodafone estão preparadas para o antecipado disparo de tráfego com o novo confinamento. "Nunca sentimos necessidade de limitar serviços como a Netflix", garante fonte oficial da operadora liderada por Miguel Almeida. E o mesmo dizem a Altice e Vodafone. A limitação deste tipo de serviços, para garantir segurança da rede e manutenção dos serviços prioritários, voltou a estar prevista no novo Estado de Emergência.

"Apesar do grande crescimento de tráfego observado durante o primeiro confinamento, a Altice Portugal acomodou todas as novas necessidades decorrentes do uso massivo das redes de comunicações, mesmo em períodos de pico, graças à redundância e resiliência das suas redes e aos investimentos realizados na sua expansão, de forma a garantir o aumento de capacidade necessário", diz fonte oficial quando questionada sobre se, em algum momento, tinham limitado serviços para garantir segurança de rede.

"Nunca sentimos necessidade de limitar serviços como a Netflix. A NOS tem presente o decreto-lei que regula o novo estado de emergência. O know how e infraestrutura de comunicações da NOS estão, como sempre estiveram, ao serviço do país, e as redes da NOS estão preparadas para suportar este novo estado de emergência, independentemente das suas características e duração", afirma fonte oficial da operadora.

E o mesmo garante a Vodafone. "Na nossa rede não foi necessário fazer ajuste nenhum, suportámos o tráfego todo", informa fonte oficial da companhia. "A União Europeia emitiu, em março, um decreto para os serviços de streaming reduzirem o bit rate, e eles cumpriram", recorda. "À semelhança do que aconteceu em março, caso seja necessário, serão muito provavelmente os próprios serviços "over the top" a reduzir preventivamente o bit rate dos seus conteúdos de vídeo. Uma otimização especialmente relevante na rede fixa, em que o uso acrescido de internet concorre com o serviço de IPTV, este último muito mais requisitado pela permanência em casa", refere a mesma fonte.

Operadores preparados para aumento de tráfego

No primeiro confinamento, a situação de teletrabalho e a telescola, levou a picos de aumento de tráfego, com o consumo de video streaming a atingir valores inauditos no país. E neste novo confinamento, apesar de ser manterem as escolas abertas, a obrigatoriedade de confinamento nas atividades em que isso seja possível, é expectável um novo crescimento.

As operadoras estão a monitorizar eventuais picos de consumo mas dizem-se preparadas. "A monitorização, aumento de capacidade e adoção de medidas de otimização das redes é uma prática constante na Vodafone, tendo sido reforçada num trabalho contínuo desde a altura do primeiro confinamento, em março 2020. É, por isso, expetável que a rede acomode as exigências deste segundo confinamento, caso os padrões de consumo dos portugueses não se alterem de forma totalmente inesperada", diz a operadora liderada por Mário Vaz.

"A NOS está preparada para o crescimento do tráfego que se antecipa neste novo confinamento. O reforço e reconfiguração das redes de comunicações que foi feito para dar resposta à pandemia nos seus meses iniciais mantém-se, tendo sido feito um investimento de grande relevo no reforço e expansão das redes de comunicação de nova geração fixa e móvel, criando condições para uma melhoria na qualidade do serviço prestado aos clientes", garante a operadora.

"Este reforço da infraestrutura tem uma componente dinâmica, permitindo à NOS acompanhar em permanência a evolução das necessidades de comunicação das famílias, das empresas e das instituições a nível nacional. A experiência adquirida desde o início da pandemia e o constante reforço da infraestrutura de comunicações em todo o país, permitem-nos encarar com serenidade e confiança os desafios deste novo estado de emergência", garante a NOS.

A operadora liderada por Alexandre Fonseca também está a acompanhar a evolução do consumo. "Face ao expectável e progressivo aumento de tráfego na rede fixa, dada a situação de isolamento e de teletrabalho imposta aos portugueses, a Altice Portugal encontra-se continuamente a acompanhar a situação, procedendo a ampliações e reforço de rede adicionais por todo o território nacional sempre que tal se justifique, mesmo num momento difícil para este sector, com um ambiente regulatório hostil, resultado dos ataques graves por parte da Anacom e que ameaçam severamente a capacidade de investimento dos operadores", atira. Ainda assim, a companhia "apela a todos para um uso responsável das redes".