Operadores oferecem chamadas e dados a profissionais de saúde

Médios, enfermeiros e afins vão ter condições mais vantajosas e poder contar com ofertas nos seus planos de telecomunicações. O anúncio acaba de ser feito pela Apritel (Associação de Operadores de Comunicações Eletrónicas), num momento em que a Anacom, regulador do setor, fez sair a proposta de regime temporário excecional para fazer face aos efeitos da pandemia de covid-19.

A Anacom propôs ontem ao governo a criação de um regime legal, “excecional e temporário”, com regras mais flexíveis em matéria de denúncia e redução de contratos com períodos de fidelização nesta fase de pandemia da covid-19. A ideia do regulador é que na fase de emergência os operadores não possam cortar o serviço mesmo em caso de falhas no pagamento, entre outras medidas, por considerar que nesta fase de pandemia os serviços de telecomunicações são bens essenciais.

Agora, são os próprios operadores a avançar com soluções de contingência, beneficiando aqueles que estão na linha da frente do combate sanitário à pandemia. Entre as ofertas estão 10 mil minutos de voz para redes fixas e móveis nacionais, 10 mil SMS para redes móveis nacionais e 10 GB de dados, explica a associação, benefícios que serão associados aos tarifários de serviço telefónico móvel que individualmente cada profissional do SNS tiver subscrito com o seu operador, pelo período de 30 dias. A Apritel admite ainda que estas condições vão manter-se, sendo renovadas no primeiro dia de cada mês, enquanto se mantiver a pandemia.

“Os operadores de comunicações eletrónicas Altice, NOS, NOWO e Vodafone, membros da Apritel, vão atribuir um conjunto de benefícios de comunicações aos profissionais de saúde que trabalham no Serviço Nacional de Saúde e que estejam dedicados ao tratamento de doentes da covid-19”, informou esta noite a associação liderada por Pedro Mota Soares, que reúne os operadores.

Este acordo “torna-se especialmente relevante dado que, no atual contexto epidemiológico, os serviços de comunicações eletrónicas em geral e, em particular o serviço telefónico móvel, assumem especial importância” no acompanhamento à distância de doentes da covid-19, considera a associação de operadoras.

A decisão surge na sequência de um acordo assinado hoje pelas operadoras e o Gabinete de Resposta Digital à Covid-19, coordenado pelo Ministério da Economia e da Transição Digital e do qual a associação faz parte, com o Ministério da Saúde.

Caberá agora à ACSS fornecer a listagem dos profissionais de saúde abrangidos por esta medida, tendo por base o registo em plataforma eletrónica, e comunicar às respetivas operadoras para que possam ser ativados estes pacotes de serviços extras e sem custos adicionais, especifica a Apritel.