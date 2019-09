Operadores postais mundiais lançam primeiro Green Postal Day

Os CTT lançaram o primeiro ‘Green Postal Day’, em conjunto com outros 11 operadores postais mundiais. A iniciativa assinala os resultados positivos do esforço que têm feito para enfrentar as alterações climáticas e reduzir as emissões carbónicas.

O Green Postal Day conta com o apoio e participação dos diretores executivos dos operadores postais da Australia Post, Austria Post, bpost, Deutsche Post DHL, Le Groupe La Poste, New Zealand Post, Poste Italiane, PostNL, POST Luxembourg, Royal Mail, Swiss Post e CTT Correios de Portugal, refere a empresa em comunicado.

No site do ‘Green Postal Day’ é possível ver casos de estudo sobre os esforços dos operadores postais nesta matéria, bem como vídeos com iniciativas dos participantes.

“Tem sido um desafio interessante e os resultados são claramente positivos para toda a indústria, contribuindo desta forma para a melhoria progressiva do desempenho carbónico dos CTT e para o estabelecimento de metas de sustentabilidade próprias e ambiciosas, enquanto organização”, apontou João Bento, CEO dos CTT.

O programa tem como principal objetivo o cumprimento de duas metas setoriais a nível mundial, uma de redução de emissões carbónicas e outra de proficiência carbónica. Com o contributo dos CTT e dos outros operadores postais mundiais, o programa atingiu este ano, um ano mais cedo do que o previsto, o cumprimento das duas metas.