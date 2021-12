Operários da Mitsubishi Fuso no Tramagal com aumentos extra até 2023

Abrantes, 23/07/2018 - Fábrica de veículos comerciais Mitsubishi Fuso, que produz camiões elétricos para todo o mundo. (Filipe Amorim / Global Imagens) © Filipe Amorim / Global Imagens

O presidente da Mitsubishi Fuso Truck Europe (MFTE), cuja fábrica em Tramagal (Abrantes) emprega cerca de 480 pessoas, anunciou na quinta-feira uma atualização salarial extraordinária de até 100 euros nos próximos dois anos, a começar já em janeiro.

Em comunicado, a MFTE refere que "os aumentos serão divididos em duas fases, com uma primeira a ocorrer em janeiro de 2022 e uma outra em janeiro de 2023, e com a maior subida a refletir-se nos salários mais baixos", tendo o anúncio sido feito por Jorge Rosa durante a tradicional comunicação de final de ano aos trabalhadores.

"Apesar da situação pandémica e da crise de componentes, a nossa unidade tem mostrado resultados positivos", refere a fábrica da multinacional instalada em Tramagal, no distrito de Santarém.

Este aumento é uma forma de "premiar as nossas equipas e reforçar a atratividade de novos colaboradores, essenciais para conseguirmos responder aos projetos futuros que temos planeados", afirmou o gestor, citado na mesma nota informativa.

A comunicação dos aumentos salariais feita aos trabalhadores, além do balanço da atividade em 2021 e previsão para 2022, serviu para a despedida de Jorge Rosa dos colaboradores, depois de 16 anos como presidente da empresa.

A partir de 01 de janeiro de 2022 o cargo passará a ser exercido por Arne Barden, até então responsável pela cadeia logística da marca nipónica.

A Mitsubishi Fuso Truck Europe (MFTE) emprega cerca de 480 trabalhadores e prevê fechar o corrente ano de 2021 com uma produção a rondar as 10.000 unidades dos modelos Canter e eCanter, devendo atingir uma faturação superior a 200 milhões de euros. É uma empresa do grupo Daimler Truck, resultado da divisão do grupo Daimler.

A MFTE é a líder mundial no mercado de pesados e engloba sete marcas: Mercedes-Benz, FUSO, Setra, BharatBenz, Freightliner, Western Star e Thomas Built Buses.