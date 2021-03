Optivisão investe um milhão de euros em loja piloto no ArrábidaShopping

Dinheiro Vivo/Lusa 10 Março, 2021 • 15:28 Partilhar este artigo Facebook

O grupo Optivisão investiu um milhão de euros na primeira loja com um novo conceito, a Optivisão+, situada no ArrábidaShopping, em Vila Nova de Gaia, que passa a estar disponível a todos os associados da rede, foi anunciado.

A iniciativa consiste no lançamento de uma "loja piloto phygital, a Optivisão+" em que a tecnologia permite ao consumidor uma "experiência e um serviço totalmente inovador e ainda mais customizado", refere a Optivisão em comunicado.

Além disso, realça que se trata de "uma tecnologia de ponta ao nível da precisão, da total customização das lentes e da prevenção da saúde ocular, mas não só".

Citado no comunicado, o administrador da rede Optivisão, André Brodheim, afirma que a aposta é clara: "Além do negócio em ótica, pretendemos melhorar o acesso dos pacientes aos serviços de qualidade superior em saúde visual, seja através dos produtos como de serviços inovadores que permitem melhorar a atual experiência do consumidor, permitindo atuar de forma eficiente na prevenção".

E prossegue: "Aliando a nossa experiência, e a dos nossos profissionais, de mais de 30 anos no mercado, com a tecnologia de ponta Essilor, criamos a Optivisão+ que torna real o conceito de um espaço phygital no mundo da ótica".

São 300 metros quadrados de loja no ArrábidaShopping, com uma área totalmente visível do exterior, semi-aberta, com grande visibilidade de equipamentos high tech, com zona de espera que inclui espaço para crianças, com equipamento de rastreio individual adequado para o entretenimento dos mais pequenos e respetivas famílias.

Este espaço inclui, igualmente, uma área de experimentação e seleção de armações com espelho virtual e toda uma "tecnologia de exames visuais altamente evoluída que possibilita customizar totalmente as lentes devido à prescrição da graduação à centésima - ao invés de ser em quartos de dioptria como acontecia até agora - bem como a profunda análise ao fundo do olho que permite detetar grandes patologias em crescimento atual, como a retinopatia, a degeneração macular relacionada com a idade, o glaucoma ou catarata", explica o responsável.

O Grupo ​​​​​​​Optivisão, que tem como principal acionista o Grupo Brodheim, uma empresa de gestão familiar nascida em Portugal há 75 anos, tem 267 pontos de venda, um volume de vendas global de 75 milhões de euros, 14% de quota de mercado e emprega mais de mil pessoas.