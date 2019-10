Oracle. Novo centro de inovação em Matosinhos estará dedicado à área do retalho

Durante um encontro com a imprensa, o country manager da Oracle Portugal tinha uma agenda preenchida por vários pontos, desde os resultados do primeiro trimestre do ano fiscal até ao ponto de situação sobre o novo centro da empresa em Portugal.

Com o primeiro trimestre do ano fiscal de 2020 já concluído – para a Oracle, o primeiro trimestre decorre de junho a agosto – a empresa registou receitas na casa dos 9,4 mil milhões de dólares, a taxas de câmbio constantes. Durante o período de três meses, a área de ERP (Enterprise Resource Programme) registou um aumento de novos clientes de 33%.

Apesar de não poder revelar valores concretos da operação em Portugal, Bruno Morais indica que “os números para Portugal estão acima da taxa revelada, situando-se nos double digits no primeiro trimestre”. “Continuámos a assistir a uma forte adesão à Oracle Cloud, em particular por parte do setor dos serviços financeiros”, explica.

Com três décadas de operação em Portugal, a empresa prepara-se para inaugurar, no próximo dia 10 de outubro, um Centro de Inovação e Tecnologia Mundial, em Matosinhos. A Oracle tem os planos para recrutamento traçados há já alguns meses: no prazo de um ano, quer ter a trabalhar até cem pessoas no novo centro, principalmente engenheiros informáticos.

Situado no centro empresarial da Lionesa, em Leça do Balio, o novo centro estará dedicado à solução Oracle Retail, desenvolvida especificamente para esta área de negócio. “O centro vai prestar apoio em dois pontos de vista: desenvolvimento do produto e, em segundo, customização dos produtos para cada cliente”, explica Bruno Morais.

De acordo com o líder da Oracle Portugal, tendo um caráter global, “o centro acaba por não ter propriamente impacto no aspeto financeiro da operação portuguesa”.